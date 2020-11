Trochu netradiční chuť. Zkuste rajčatový džem, radí foodblogerka

Džemy a marmelády nebyly nikdy mou úplně nejoblíbenější surovinou. Představa rohlíku s máslem a vrstvou rozvařeného ovoce mě nikdy moc nelákala. Ale třeba takové brusinky ke svíčkové nebo k chuťově výrazným sýrům, to je jiná! To můžu. Pokud to máte podobně a nebo se prostě jen nebojíte na první pohled trošku netradičních chutí, vyzkoušejte tenhle božský rajčatový džem s vanilkou.

Rajčatový džem Suroviny 300 g rajčat (nejlépe cherry nebo datlových)

150 g neoloupaného jablka



50 g sladidla podle stravovacího stylu (med, kokosový cukr, datlový sirup, erythritol, xylitol aj. - konkrétní druh i množství zvolte podle vašeho výživového stylu)



50-100 ml vody



50 ml citrónové šťávy



špetička soli

zrníčka z 1/2 vanilkového lusku

špetka chilli koření či vloček (volitelně)

Postup: Na přípravu džemu zvolte krásně zralá rajčata, nejlépe cherry či datlová (mají intenzivnější chuť, měkkčí slupku a nejsou tak moučná). Rajčata a neoloupané jablko omyjte a nakrájejte na kousky. Nasypte je do hrnce, přidejte polovinu zvoleného sladidla, zalijte troškou vody (podle potřeby) a půlkou připravené citrónové šťávy. Přidejte i špetičku soli. Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách. Přiveďte k varu a nechte nezakryté jemně probublávat cca 30 minut. Občas promíchejte a kousky jablíček rozmačkejte. Směs důkladně propasírujte přes jemné sítko, abyste se zbavili slupek a semínek. Propasírovaný džem ochuťte vanilkovými zrníčky a případně i špetkou chilli. Povařte do požadované hustoty.

Ochutnejte a podle potřeby přidejte sladidlo a citrónovou šťávu. Myslete na to, že džemu se používá vždy jen troška, takže jeho chuť by měla být opravdu výrazná. Navíc se po vychlazení ještě trošku zjemní. Horkou směsí naplňte vroucí vodou vypláchnuté skleničky. Zavřete je, otočte víčkem dolů a nechte takto vychladnout. Pak je uložte do lednice, kde vydrží až několik týdnů. Džem lze ale konzumovat prakticky hned, po vychlazení. Rajčatový džem se skvěle hodí ke všem sýrům (například camembertu či gorgonzole) nebo jen tak namazaný na oblíbené krekry. Lze s ním také dochutit masový výpek. Na fotce se sezamovými krekry, domácí lučinou a rukolou, která ho svojí jemnou hořkostí skvěle doplní. TIP: Pokud chcete dosáhnout více gelové konzistence, můžete džem připravit s pektinem nebo čistou želatinou. Postupujte podle návodu na obalu (želatiny bude stačit třetina až polovina uváděného množství na odpovídající objem džemu).