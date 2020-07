Omáčky a dipy k masu. Jak na domácí majonézu či ajvar podle Jana Punčocháře

OMÁČKY K MASU Bylinková majonéza

■ 1 žloutek ■ 1 lžička hořčice ■ asi 125–150 ml oleje ■ sůl, pepř, cukr, ocet ■ hladkolistá petržel či jiná bylinka Připravíme si petrželový či jiný olej: olej vlijeme do hrnce a zahřejeme na 75–76 stupňů. Přidáme zvolenou bylinku a necháme chvíli macerovat. Poté směs rozmixujeme a necháme přes plátno vykapat. Tím získáme svěže zelený petrželový olej. Žloutek prošleháme s hořčicí a špetkou soli, pepře a cukru, přidáme pár kapek octa a dál šleháme, nakonec do směsi zašleháme připravený olej – nejprve ho přiléváme po kapkách, potom tenkým pramínkem. Ajvar ■ 200 g lilku ■ 500 g červené papriky ■ 25 ml oleje, sůl Lilky a papriky dáme na plech s pečicím papírem a vcelku i se slupkou je pečeme asi 30 minut při 200 °C. Lilek necháme vychladnout, papriky dáme ještě horké do mísy a přikryjeme fólií, aby se zapařily. Pak je oloupeme, z lilku vydlabeme dužinu a vše nahrubo rozmixujeme. Přendáme do hrnce, přidáme sůl a olej a necháme asi tři hodiny probublávat, dokud směs nezhoustne. Pokud chceme ajvar výraznější, můžeme ho na závěr dochutit česnekem, pepřem, cukrem. Tatarská omáčka ■ 150 g majonézy ■ 2 okurky (plus lák) ■ 1 menší cibule ■ půl lžičky hořčice ■ sůl, pepř, kapary Okurky a cibuli nasekáme a spolu s hořčicí vmícháme do majonézy; dochutíme lákem, popř. přidáme nasekané kapary či petrželku. Dochutíme solí, pepřem.