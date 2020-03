To, že miluji asijskou kuchyni, vám asi nemusím říkat, to jste si už určitě všimli sami. Líbí se mi její lehkost, svěžest, pikantnost a výrazná sladko-kyselá chuť. Všechno tohle jsem zkusila skloubit do receptu na pikantní kuřecí křídla s lehkým zeleninovým salátem. Dáte si se mnou?

Lepivá tamarindová kuřecí křídla se zeleninovým salátem 2 porce 1 kg kuřecích křídel

3 datle



1 lžička sušeného koriandru



4 tobolky tamarindu



2 lžíce coconut aminos



3 cm čerstvého zázvoru



2 stroužky česneku



1 lžíce sezamových semínek



1 dcl vody



1 lžíce citrónové šťávy



sůl

Zeleninový salát 1 mrkev

1/2 kedlubny



1/4 menší hlávky zelí



2 jarní cibulky



1 hrst nepražených kešu ořechů



1 hrst čerstvého koriandru



1 čerstvá chilli paprička



2 lžíce datlového balsamico octa



2 lžíce sezamového oleje

Postup přípravy: Oloupejte si tamarind a dužinu zbavte semínek. Pokud neseženete čerstvý, můžete klidně použít koncentrát. Obojí lze sehnat v asijských obchodech či v některých velkých supermarketech. Oloupejte si a nakrájejte na tenké plátky (přes vlákno) čerstvý zázvor. Na drobno nakrájejte datle, oloupejte česnek. Vše vložte do mixéru spolu s vodou, šťávou z citrónu, coconut aminos, sušeným koriandrem a solí. Rozmixujte dohladka. Do vzniklé marinády naložte minimálně na půl hodiny kuřecí křídla. Osobně každé křídlo rozříznu na jednotlivé části a špičky křídel, kde není téměř žádné maso, použiji na vývar. Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách. Křídla včetně marinády vložte do vhodné uzavíratelné pečící nádoby a dejte zakryté péct do trouby na 120°C na cca 90 minut. Pak nádobu odkryjte a v případě potřeby dolijte trošku vody (většinou to ale není potřeba). Tekutiny by totiž nemělo být moc, spíše vůbec žádná, aby marináda co nejvíc obalila maso. Vraťte křídla nezakrytá zpět do trouby a pečte cca 20 minut na 180°C. Pak všechna křídla otočte a pečte dalších cca 20 minut.

Než se křídla upečou, připravte si salát. Mrkev, kedlubnu a zelí si očistěte a nakrájejte (nebo nastrouhejte pomocí julienn škrabky) na tenké proužky. Jarní cibulku nakrájejte šikmo na kolečka, otrhejte lístky koriandru. Chilli papričku zbavte semínek a nakrájejte ji na tenké plátky. Vše smíchejte dohromady. V malé misce si smíchejte sezamový olej a datlové balsamico. To seženete ve specializovaných prodejnách s oleji a octy. Můžete si ho ale vyrobit i sami. Stačí, když necháte v trošce kvalitního balzamika několik hodin rozmočit datle. Malou pánvičku si rozpalte na plotně a na ní nasucho opražte mírně rozdrcené kešu ořechy. Jakmile začnou hnědnout, posypte jimi smíchanou pokrájenou zeleninu. Na stejné pánvi si pak opražte i lžíci sezamových semínek a těmi posypte upečená křídla. Upečená křídla podávejte spolu se zeleninovým salátem a připravenou zálivkou ze sezamového oleje a datlového balzamika.