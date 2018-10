Legendární primky tikají dál. ‚Dnes jsou hodinky cool,‘ říká ředitel Kozel

Náramkové hodinky Prim jsou českou legendou. Přitom se vůbec nemusely vyrábět v Novém Městě nad Metují. A také se pohybovaly na hranici zániku, když na tuzemský trh naplno vtrhla levná asijská konkurence. Konec slavné značky je však naštěstí zažehnán, a tak se milovníci mechanických hodinek mohou těšit z dalších nových modelů i modernizovaných edicí těch starších.

Advertoriál

Tradice, emoce, hrdost. To jsou hesla, jimiž se podle ředitele Milana Kozla řídí výrobce legendárních hodinek Prim. Jejich historie sahá až do roku 1949. Když se v tehdejším Československu po únoru 1948 rozhodovalo, kde na našem území se budou vyrábět náramkové hodinky, komunistická strana a vláda měly v ohni dvě želízka – Adast Adamov a Chronotechnu v Novém Městě nad Metují. Vyhrála Chronotechna, která nabídla vyspělejší a modernější typ hodinářského strojku.

V období první republiky se na území Československa průmyslově vyráběly jen hodiny a budíky. Náramkové hodinky byly doménou pouze několika hodinářů, kteří je dělali v kusových sériích. Po roce 1948 stát všechny hodinářské firmy znárodnil nebo zrušil, přičemž většinu těch zbývajících začlenil do nově vzniklého podniku Chronotechna, který byl založen v roce 1946.



Jako hlavní úkol Chronotechna dostala zavedení sériové výroby náramkových hodinek, po nichž byla po válce na trhu velká poptávka. Vzhledem k tomu, že se u nás náramkové hodinky tímto způsobem nikdy nevyráběly, začínalo se úplně od nuly. Nově vytvořený tým teprve získával potřebné znalosti a postupně si osvojoval řadu nových náročných technologií. Jednalo o nejjemnější druh přesné mechaniky, což se ukázalo jako důležité i pro zbrojní průmysl.



V roce 1949 Chronotechna otevřela pobočný závod v Novém Městě nad Metují, jenž se v roce 1969 přejmenoval na národní podnik Elton.

Čtyřku dostal Zápotocký

První prototyp československých hodinek na základě licence francouzské firmy Lip spatřil světlo světa v roce 1954. Celkem bylo ručně vyrobeno 12 předsériových kusů. Prototypy hodinek vznikly v různých variantách. Některé měly pouzdro chromované, jiné dokonce zlaté. To s číslem 4 dostal darem tehdejší československých prezident Antonín Zápotocký. Po nutných testech a zkouškách byla spuštěna sériová produkce. Stalo se tak během roku 1957, nové hodinky si mohli zákazníci pořídit počínaje 1. dubnem 1958.

Původně zamýšlený název hodinek Kotva postrádal dostatečnou údernost, a tak byl z ideologických důvodů změněn na Spartak. Na konci roku 1957 rozhodla ministerská komise sjednotit název všech vyrobených hodin v koncernu Chronotechna pod značku PRIM.



Československo patřilo do pouhé osmičky států světa (Švýcarsko, Francie, Velká Británie, USA, obě části Německa, Japonsko a Sovětský svaz), kde se náramkové hodinky vyráběly sériově. Za minulého režimu (1954–1989) vznikly některé ikonické modely primek: již zmiňovaný Spartak, Pavouk, Orlík, Sport, Diplomat či TV. Na některé úspěšně navazuje současný výrobní program. Z „novodobé“ produkce Primu jsou nejznámější hodinky Orlík, Spartak, Diplomat nebo Pavouk.

Mezi ambasadory značky patří olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, herec Hynek Čermák, operní pěvec Adam Plachetka nebo tenistka Barbora Strýcová. Hodinky PRIM od společnosti Elton mají svou roli i v české diplomacii. Patří do portfolia oficiálních darů českého Úřadu vlády či Kanceláře prezidenta republiky zahraničním návštěvám. „Primky“ převzala německá kancléřka Angela Merkelová, španělský královský pár nebo americký prezident Barack Obama.



V roce 2016 se stala Elton hodinářská součástí holdingu Czechoslovak Group, díky čemuž má možnost navázat na dlouholetou tradici a v zázemí silné společnosti pokračovat v rozvoji.



Chtěla hodinky vyrábět, ale nenosí je

Na boty si natahujeme návleky a s respektem vcházíme do hodinářské dílny, kde se finalizují strojky hodinek PRIM. Tento prostor je skutečné srdce každé hodinářské manufaktury, zde ti nejlepší hodináři sestavují mechanické strojky a kompletují hodinky pro náročné zákazníky. Závod zaměstnává na šest desítek pracovníků včetně administrativy, víc než polovina z nich vyrábí hodinky ve výrobě – hodináři, leštiči, strojaři. Při výrobě jediného hodinového strojku musejí dohromady provést zhruba tisíc operací.

Výroba hodinek Prim.

Nad pracovními stoly se trpělivě sklání několik hodinářů, na očích mají lupy jako oči kyklopů a soustředěně pracují s miniaturními součástkami. Jednou z nich je Karolína, jež v Eltonu pracuje dva roky. Právě sestavuje mechanický kalibr č. 98.01 pro model Orlík 2018, tedy zástupce nejnovější produkce. Další letošní novinkou jsou hodinky Republika navržené designérským studiem Olgoj Chorchoj. Limitovaná edice ke stému výročí založení československého státu čítá 100 stříbrných kusů (za 100 tisíc korun, v tuto chvíli již téměř vyprodána) a 18 kusů ve zlatě (žluté, bílé, růžové za 459 tisíc korun).



„Je to přesná práce, jeden strojek sestavuji zhruba čtyři hodiny, s testováním to zabere celou směnu“ říká Karolína, která musí být u práce klidná a trpělivá, což jí prý zůstává i v osobním životě. Její rodiče sice mají zlatnictví, ona však nechtěla hodinky opravovat, ale rovnou vyrábět nové. Absolvovala jediné odborné hodinářské učiliště u nás v Jihlavě. „V soukromí přitom hodinky vůbec nenosím,“ přiznává překvapivě. Zároveň však s úsměvem dodává: „Ale teď mi vlastně kolega bude jedny dělat na míru.“

Šéfuje ve fotbalovém duchu

To ředitel Milan Kozel hodinky na ruce má. A rovnou model Prim Sport 45. „Jsem sportovně založený člověk, se svým nástupem do firmy jsem musel někde začít, zase se vrátit k hodinkám. Sportovní hodinky tohoto typu vyjadřují, co dělám tady ve firmě. Snažím se být dynamický. Býval jsem fotbalový brankář a vím, že fotbal se hraje odzadu, a když máte dobrého lídra, funguje to,“ popisuje svou vůdcovskou strategii muž, který ve firmě zatím působí něco přes tři měsíce.



Při startu ve společnosti Elton hodinářská mu prý pohled zvenčí pomáhá, aby se vžil do pocitů zákazníka, který si má primky koupit. „Jako první se neptám, proč nás lidé nekupují. Ptám se, proč nás kupují. Co je jejich motivace? Co od nás očekávají? Na tom se dá stavět. Je důležité znát výrobní náklady, ale ještě důležitější je, co je zákazník za hodinky, které mu prodáváme, ochoten zaplatit. Musíme se podívat na pozici značky a zda je schopna konkurovat své přímé konkurenci,“ říká ředitel Kozel.



„Jsme manufaktura, nemáme pásovou výrobu, každé hodinky jsou originál. Zákazníkům vyrábíme jejich osobní hodinky v plném slova smyslu. Dostanou, co chtějí, ať už jde o osobní věnování, či změnu na číselníku. Naše hodinky v limitovaných edicích se budou dědit v rodinách. Převezmou je děti našich nynějších zákazníku či jejich vnuci,“ dodává ředitel.



Výroba hodinek Prim.

Svou strategii ale může nyní ve firmě Elton hodinářská uplatňovat jen díky synergii s holdingem Czechoslovak Group (CSG). PRIM je vedle Tatry nebo Avie další ze slavných českých značek, které CSG kapitálově podporuje a revitalizuje. „Určitě v CSG nebudeme nosná firma z hlediska obratu a zisku. Hodinářská manufaktura se vymyká portfoliu firem, které CSG vlastní, ale zapadá do konceptu silných národních ikonických značek,“ líčí Kozel.



Úspěch i v Japonsku

Značka PRIM má několik typů zákazníků. Ti hlavní jsou fandové, kteří nosí mechanické hodinky a ocení to, co „klasika“ nabízí v porovnání v současnosti nejrozšířenější quartzovou technologií. Další mají rádi českou práci a tuzemskou manufakturní výrobu.



Přestože se firma s primkami do ciziny kvůli své filozofii a z ní plynoucí nízké výrobní kapacitě expandovat nechystá, podařilo se českým hodinovým strojkům prorazit na japonském trhu. „Japonsko není standardní zakázková výroba, mají série padesát až sto kusů, přičemž si prodejce přijede vše za námi domluvit,“ přibližuje obchodní manažer Aleš Vernar. „Prodávají se hlavně modely Hiroshima, Orlík, Pavouk a Spartak nebo Diplomat. Japonci jsou drobní, mají subtilnější ruce a chtějí menší kalibry hodinek. Samozřejmě mají trochu jiný vkus – a my jsme schopni jim vyjít vstříc. Používáme jiné odstíny zlata, třeba růžové. Pro ně jsme exotická firma, ale mají k naší kultuře blízko. Chápou, že nejsme žádná masová výroba, mají skutečný originál – a to oceňují,“ dodává Vernar.



V současnosti Elton hodinářská pracuje také na tom, aby rozšířila cílovou skupinu svých zákazníků. „Mechanické hodinky jsou pro specifické zájemce, ale je tady obrovská skupina mladých lidí, které chceme získat a poučit, aby se hodinky vrátily tam, kde byly v minulosti,“ vysvětluje ředitel Kozel.



Důraz na příběh

V posledních letech se totiž změnil důvod, proč lidé hodinky nosí. O to vědět, kolik je přesně hodin, už tolik nejde. Ostatně časový údaj se dnes zjišťuje mnoha jinými způsoby. „My můžeme nabídnout něco osobního, individuálního a to i na rozdíl od našich konkurentů. Nenabízíme jen produkt, ale i individuální řešení pro každého zákazníka,“ říká Kozel. „Dnes jsou hodinky cool a primky zvlášť,“ myslí si.



V manufaktuře si z velké části zakládají na tradici a také na spojení s historií této země. „Akcentujeme příběhy, které mají silný emociální náboj. Příkladem může být naše velmi úspěšná limitka Orlík Antropoid, která připomněla příběh československých parašutistů, kteří odstranili Reinharda Heydricha (velký speciál o útoku na zastupujícího říšského protektora najdete na www.lidovky.cz/heydrich). Říkáme našim zákazníkům, že hodinky nejsou jen o tom, aby se podívali kolik je hodin, ale aby v nich viděli nějaký příběh, něco s čím se identifikují, co jim připadá inspirující, zajímavé, bude přinášet radost a čím se mohou prezentovat navenek,“ vysvětluje šéf firmy Kozel.

Legendární hodinky Prim.

Ale aby společnost byla profitabilní, nemůže žít jen z tradice, musí myslet rovněž na budoucnost. „Chceme přinášet také nové inovativní produkty, které budou pro klienty zajímavé a inspirující,“ dívá se dopředu Kozel.



Vlastně není zbytí. Hodinkový trh vykazuje lehkou krizi kvůli přesycení standardními známými značkami. „Lidé teď chtějí příběhy, originální hodinky, limitované edice,“ přidává svůj pohled na věc Vernar, který zrovna na ruce nosí primky Orlík v bronzové verzi. K hodinkám má ještě vřelejší vztah. „Jsem milovník hodinek, patriot,“ prohlašuje o sobě. Aby ne, vždyť je v Eltonu už pět let. A práce zde ho stále baví. „Je to pořád hodně kreativní práce, pořád něco vymýšlíte,“ těší ho. Za velkou přednost vidí vytvoření vývojové dílny, kde v jedné místnosti mohou vyrobit prototyp hodinek, aby mohl vzniknout unikátní kousek. „To je naše gró, vyrobit hodinky třeba za milion, zákazníci si to přejí. Vědí, že jsme výrobci. A jsme schopni vyrobit cokoliv, kromě hodinek s vodotryskem,“ pyšní se s úsměvem.

Možnost přímého kontaktu s výrobcem, sdělit mu svou představu, schopnost vytvořit vše pod jednou střechou jsou vítanými výhodami. „Dnes patříme mezi zhruba dvacítku hodinářských firem na světě, které jsou schopné vytvořit hodinky od A do Z,“ dodává Vernar.

Celkově za rok vyrobí Elton kolem 600 až 700 kusů hodinek s vlastním mechanickým kalibrem a 1500 až 2000 kusů s bateriovým strojkem. Na populární Orlíky se však musíte „postavit do fronty“, jsou minimálně do konce roku vyprodány.