Lesy ČR chtějí černou nulu, nevylučují ani ztrátu ve stamilionech. Podíl na poklesu zisku má i kůrovec

HRADEC KRÁLOVÉ Státní podnik Lesy České republiky (LČR) nevylučuje, že by letos mohl skončit ve ztrátě několika stovek milionů korun. Cílem podniku je ale dosáhnout kladného výsledku hospodaření. Vyplynulo to z pátečního vyjádření generálního ředitele LČR Josefa Vojáčka. Důvodem poklesu zisků podniku je propad cen dřeva způsobený přesycením trhu dřívím z kůrovcové kalamity. Loni LČR měly zisk 70 milionů korun, v letech předtím se zisky podniku pohybovaly v miliardách.

Podnik podle Vojáčka letos „bojuje o černou nulu“. Generální ředitel však nevyloučil ani ztrátu. „Možnost, že Lesy ČR skončí ve ztrátě v řádu několika málo stovek milionů korun, ta tady samozřejmě je. A stejně tak je tomu i u ostatních vlastníků a správců lesa,“ řekl. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v zemi.



V prvním pololetí podniku kvůli kůrovci a pádu cen dřeva propadl hrubý zisk na 169 milionů korun z 1,77 miliardy korun ve stejném období loni. Tržby podniku klesly o jednu miliardu korun na 3,68 miliardy korun.

„Zásadní vliv na hospodářský výsledek má snížení cen prodávaného dřeva a prodej dříví nižší kvality, což postihlo všechny vlastníky lesa. Současně se zvýšil objem nákladů na těžební činnost o 319 milionů korun a na pěstební činnost o 242 milionů korun,“ komentoval podnik pololetní výsledky.

Těžbu kůrovcového dřeva Lesy ČR v prvním pololetí zvýšily meziročně o 112 procent na 2,87 milionu metrů krychlových z předchozích 1,35 milionu metrů krychlových. V pololetí významně vzrostlo kácení stromů poškozených současným suchem, a to dvojnásobně na 649.000 metrů krychlových. Celková těžba v prvním pololetí stoupla o 17 procent na 5,59 milionu metru krychlových.

Kůrovcová kalamita, která způsobuje velký přetlak dřeva na trhu a pokles jeho cen, se negativně promítá do zisků Lesů ČR delší dobu. Loni podniku kvůli tomu propadl čistý zisk na 70 milionů korun ze 3,08 miliardy korun v roce 2017. Šlo o nejnižší výsledek v novodobé historii podniku.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví. Vláda na konci července schválila dotační program, jehož prostřednictvím by nestátní vlastníci lesů mohli letos a příští rok získat až 2,5 miliardy korun. Dotační program by měl kompenzovat nižší ceny dříví na trhu kvůli kůrovci.

Vlastníci lesů se podle materiálu ministerstva zemědělství od konce předloňského roku dostávají s prodejní cenou jehličnatého dříví pod úroveň nákladů nutných k zákonným povinnostem při těžbě dříví, jako je výsadba stromů a jejich ochrana. Ekonomické škody od roku 2018 do roku 2020 by mohly být podle úřadu 32,6 miliardy korun.