České cestovky ‚trhají‘ katalogy. Jak budou vypadat zájezdy, model 2020

PRAHA Tlustou čáru přes rozpočet znamená koronavirová krize především pro cestovní ruch. Téměř dvouměsíční zákaz mezinárodního cestování donutil zprostředkovatele dovolených zrušit desetitisíce zakoupených zájezdů. Cestovní kanceláře ale nadcházející letní sezónu nevzdávají a na čistém stole sestavují novou nabídku zájezdů do oblíbených destinací. Pro cestující z takzvaných „nerizikových“ zemí má odpadnout i povinnost nákladného testu na koronavirus.

Jako první se k logickému kroku se uchýlily cestovní kanceláře Fischer a Exim tours. Ty minulý týden zrušily všechny zájezdy s plánovaným odletem do 31. 8. „Nechceme, aby klienti, kteří měli zakoupený zájezd do zemí, kde se situace pravděpodobně rychle nezlepší, strávili celé léto čekáním, zda poletí. Takhle se budou moci svobodně rozhodnout, jestli a případně kam letos chtějí cestovat,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí CK Fisher Jan Bezděk.

Hotely v cizině váhají, zda letní sezonu rovnou neodepsat. Provoz se nemusí vyplatit

„Klienti nebudou muset platit storno poplatky, dostanou voucher na zájezd v celé hodnotě, kterou zaplatili,“ řekl mluvčí Exim Tours Petr Kostka. Desítky tisíc klientů, které o zakoupenou dovolenou přišly, se budou moci rozhodnout, zda voucher využijí ještě letos nebo raději vyčkají na příznivější čas.



Obě cestovní kanceláře tak mají čistý stůl, aby sestavily kompletně novou nabídku zájezdů podle toho, co současná situace dovolí. „S představením relevantní nabídky čekáme na jasné podmínky a pravidla od české vlády, pak se může vyjednat letový plán, a teprve potom můžeme sestavit nabídku,“ popsal Bezděk. Nabídka zájezdů se podle něj tvoří až na poslední chvíli, aby bylo možné klientům zaručit bezproblémovou dovolenou.



Chorvatsko, Řecko, Bulharsko

Právě výrazného poklesu kvality letošních dovolených se obává i CK Alexandria. Ve středu se proto rozhodla veškeré letní zájezdy také zrušit. Novou nabídku do vybraných zemí a hotelů, kde se bude možné co nejvíce přiblížit původním podmínkám, Alexandria postupně zahájí od 1. června.



Češi, Slováci a Maďaři mohou od středy mezi zeměmi cestovat bez nutnosti testu na koronavirus

Jako první by se na stránkách cestovních katalogů mohlo objevit Chorvatsko, Řecko či Bulharsko. Obnovení letů do vybraných destinací už minulý týden na svém webu avizoval klíčový dopravce pro charterové lety Smartwings. Lety do Splitu či Dubrovníku hodlá obnovit už v první polovině června. A v druhé polovině měsíce Čechům otevře cestu do Varny a Burgasu nebo na oblíbené řecké ostrovy, pokud to však podmínky dovolí. Během června chce také spustit lety do španělské Málagy, na Mallorcu či Kanárské ostrovy.



Odletět turistům na dovolenou umožní také regionální letiště v Brně, Ostravě a Pardubicích. Obnova jednotlivých spojů je zatím v jednání s dopravci a cestovními kancelářemi. „S obnovou provozu na regionálních letištích počítáme od července, v první fázi půjde o řecké destinace,“ potvrdila pro Lidovky.cz mluvčí Smartwings Group Vladimíra Dufková.

O klienty nouze nebude

Výhodou letošních zájezdů mají být příznivé ceny. „Do cen zájezdů se promítnou slevy, kterými hoteliéři znovu lákají zákazníky. Zároveň se budeme snažit klientům nabídnout konkurenceschopnou cenu,“ potvrdil pro Lidovky.cz Bezděk. Hotely budou muset udělat kompromis a hostům poskytnout odpovídající služby a pohodlí, zároveň ale dodržet hygienické požadavky. Nejvíce se změny dotknou stravovacích služeb, animačních programů či organizovaných výletů.



Německo chce k 15. červnu zrušit výstrahu pro cesty do 31 zemí. Návrh se týká také Česka

Turisté budou muset ubytování vybírat z užší nabídky než v předchozích letech. Řada hoteliérů totiž stále zvažuje, zda vůbec na letošní sezonu otevře. Mnozí se obávají, že se nepodaří hotely zaplnit natolik, aby se jejich provoz vyplatil.

Co je však podle CK Alexandria nejdůležitější, že přes všechna opatření není možné zaručit, že nedojde k výskytu nákazy přímo v ubytovacím zařízení. I když v hotelech budou připraveny takzvané „karanténní pokoje“, stále neexistuje odpověď na otázku, co se stane s klienty, kteří onemocní. Odpovědné místní orgány mohou rozhodnout i o umístění ve státní karanténě, tedy mimo hotel. Otázkou pro ně zůstává i návrat zpět do Česka. „Způsob řešení těchto otázek může zcela zásadním způsobem ovlivnit kvalitu zájezdu, aniž bychom my, jako cestovní kancelář, mohli jakkoliv zasáhnout,“ vysvětluje Alexandr Pavlov, předseda představenstva CK Alexandria.

„Loňská čísla nečekáme, ale podle posledních náznaků Češi cestovat chtějí, zatím ale vyčkávají, kam to půjde a za jakých podmínek,“ říká Bezděk. S tím souhlasí i mluvčí cestovní kanceláře Čedok, která zatím plošné rušení zájezdů neplánuje. „Odhadujeme, že přibližně polovina našich klientů chce letošní dovolenou strávit u moře,“ sdělila pro Lidovky.cz mluvčí Eva Němečková. Další nárůst prodejů Čedok po zavedení přijatelných podmínek teprve očekává.

Z nerizikové země bez testu

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vláda pracuje na celkovém rozvolnění režimu cestování. Státy rozděluje na rizikové a nerizikové. Po návratu z nerizikových zemí již nebude nutné prokazovat se negativním testem na koronavirus. „Na seznamu těch rizikových aktuálně pracujeme. Seznam bude stanoven dle aktuální situace v dostatečném předstihu před 15. 6.,“ potvrdil pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný.