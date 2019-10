Lupič-vypravěč mluvil u soudu 20 hodin. Líčil historky z vězení, citoval Schillera

HAMBURK Michael Jauernik dostal minulé pondělí u soudu v Hamburku dvanáct a půl roku za tři bankovní loupeže a postřelení jednoho ze zaměstnanců. Více než jeho zločin však zaujala obhajoba – závěrečnou řeč protáhl na dvacet hodin a soudkyně jen litovala, že jej nepřerušila dříve.

Tomuto muži je 71 let a v „branži“ není žádným nováčkem. Michael Jauernik loupil už od 70. let minulého století a ve vězení hezkých pár let pobyl. Zároveň jde o barvitou postavičku, která sama sebe považuje za vysoce inteligentního člověka se sklony k umění.

Zřejmě i proto Jauernik v rámci své závěrečné řeči citoval pasáže ze hry Loupežníci od německého spisovatele Friedricha Schillera. Vzpomněl i na to, že při dřívějším pobytu ve věznici v Karlsruhe dostal rozsáhlý vhled do díla Hegela, Sartera či Brechta. A to od člena krajně levicové teroristické organizace Baader-Meinhof.

Soudkyně hamburského soudu pro jeho obhajobu, kterou prokládal veselými historkami z vězení, za humornou nepovažovala. Jauernika označila za narcistní osobnost bez šance na nápravu. „Jsem přesvědčena, že považujete za správné vykrádat banky a ohrožovat lidi,“ uvedla. Zločiny, za něž půjde na více než dvanáct let do vězení, spáchal mezi lety 2011 a 2019.

Za mřížemi strávil řadu let už v minulém století. K nápravě to nepomohlo. Podle svých slov se snažil začít živit poctivě jako noční hlídač. Jenže brzy zase vzal do ruky zbraň, když shledal, že tak mrzký výdělek mu za námahu nestojí.

Jauernik vnímá sám sebe jako zločince, který okrádá velké bankovní korporace. „Nikdy jsem neloupil v supermarketech nebo neokrádal staré ženy,“ dával k lepšímu.

Nicméně soudní znalci na takovou hru nepřistoupili a upozornili na skutečnost, že Jauernik se nijak nezabýval tím, že ohrožuje lidi na životě a své zločiny líčil jako „historky ze školních let“.