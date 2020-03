V Bangladéši vyrobíme roušky pro obyvatele Česka, říká Martin Hausenblas. Stát musí zajistit materiál

Vlastní kapacity pro výrobu roušek na ochranu před šířením koronaviru nabídl Martin Hausenblas, majitel firmy Adler Czech, která se zabývá textilní výrobou a výrobou triček. Roušky státu hodlá prodat jen za výrobní náklady. „Domnívá se, že pokud by lidé nevycházeli z domu bez ochranných roušek, výrazně by se snížilo riziko dalšího šíření koronaviru,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Na Facebooku Hausenblas oznámil, že nabízí možnost výroby až dvou milionů roušek za den ve svých továrnách v Bangladéši.

Střih a technickou dokumentaci už firma připravila. Teď jde o zajištění dodávek základního materiálu a rozhodnutí, zda se šíření viru skutečně zásadně omezí, pokud by roušky nosili úplně všichni lidé.

Lidovky.cz: Dva miliony roušek za den. Je to reálné množství, které dokážete vyrobit?

Je. Jsme firma, která vyrábí textilní produkty už 20 let. Máme po světě 25 tisíc lidí ve výrobě. A máme na výrobu roušek v Bangladéši k dispozici 2 tisíce lidí. Přijali jsme rozhodnutí, že se budeme aktivně podílet na zvládnutí této situace. Nabídli jsme státu, že pokud zajistí primární materiál, tak jsme ho schopni zušlechtit a vyrobit z něj roušky. A v této části se vzdáme jakéhokoliv zisku, vyrobíme je za náklady.

Lidovky.cz: Takže dva tisíce vašich lidí by se pustilo do výroby roušek?

Ano. Stát se touto nabídkou už zabývá. Další linií téhle akce je pátrání po primárním materiálu na roušky. Bude ho potřeba moc.

Lidovky.cz: Co vás k tomu vede? Jakou máte základní myšlenku?

Tak jak nynější situaci v České republice vnímám, základní je to, aby lidé nevycházeli bez roušek. Každý může být přenašeč viru, přitom o tom i několik dní nemusí vědět. Jak vyjdeme ven, můžeme nakazit další lidi. Stát přitom roušek pro lidi nemá dostatek, nemá jich dost ani pro zdravotní personál. Jsme ale v časové tísni, jde o problém na všech frontách. Možná se nakonec ukáže, že to je nepotřebné řešení. Nebo příliš náročné. Nebo zbytečné. Ale pokud ne, hlásíme se ke společenské odpovědnosti a nabídli jsme tyhle naše kapacity.

Lidovky.cz: Zmíněné 2 tisíce vašich lidí v Bangladéši by na to stačily?

Stačily. Roušky bychom nemohli vyrábět u nás. V Bangladéši na to máme připravenou fabriku plnou strojů a lidí. Dostane vstupní materiál, tam se zpracuje a zpátky dostaneme hotové roušky. Stát si je převezme a zajistí distribuci. Taková je naše myšlenka, se kterou jsme za ním přišli. Současně jsme udělali vlastní průzkum zdrojů, kde co nakoupit. To už ať si rozhodne stát.

Lidovky.cz: Co myslíte těmi zdroji? Materiál na výrobu roušek?

Ne ne. Dvacet let už podnikáme v celé Asii, pro představu – každý měsíc prodáme 1,3 milionu triček po celé Evropské unii, a textilní produkty vyrábíme ve 14 zemích. Máme rozsáhlé obchodní kontakty, dobré reference, takže jsme si udělali i průzkum, zda někde nelze koupit produkt, tedy roušky jako takový. Tyhle námi zjištěné možnosti a kontakty jsme poskytli státu.

Lidovky.cz: Jinými slovy, nabízíte státu i kontakty na výrobce roušek.

Ano, ale s tím, že se nejedná o nějaké prodejce vzduchu v garáži, různé překupníky nebo šmejdy, kteří se snaží při současné situaci státy odrbat. Ale jak říkám, je možné, že to nebude potřeba. Ale musíme být připraveni. Bereme to jako jako naši odpovědnost. Nic jiného za tím není.

Lidovky.cz: Máte nějakou reakci ze strany vlády či nějakého ministerstva?

Ano. Úzce na tom spolupracujeme.

Lidovky.cz: S kým?

S ministerstvy zdravotnictví a průmyslu. Rozhodnutí je v rukou státu, já to nemohu víc komentovat. To mi nepřísluší. Ale vnímám, že stát dělá, co může.

Lidovky.cz: Pokud by se podařilo hned po neděli zajistit dodávky, jak vy říkáte, primárního materiálu, kdy by mohly vaše první roušky dorazit do Česka?

Pokud bude stát ochotný do toho jít, my budeme mít zajištěný primární materiál, a tak dále, tak výrobu sestavíme během čtyř dnů. Dodávky roušek k nám by pak ale nebyly otázkou dnů, spíš jednotek týdnů. Situace bude krystalizovat. V pondělí budeme mít vyjádření, zda vyhovují nějaké provizorní roušky, aby lidé na sebe navzájem virus nešířili, a které by si lidé mohli vyrobit sami doma.

Lidovky.cz: To určí a posoudí vláda?

Ne ne. To je na vyjádření akademiků. Pokud existuje nějaké provizorní funkční řešení, které si mohou lidé udělat sami doma z dostupných materiálů, a pokud odborníci řeknou, že to má smysl, tak je legitimní to udělat. A zakázat, aby lidé chodili venku bez jakékoliv ochrany. Pokud se odborníci usnesou, že by to mělo třeba efekt 30 procent, tak by to stálo zato. Pak by bylo vhodné, aby lidé vůbec nechodili ven bez roušky. Aby každý u nás dostal třeba tři roušky na hlavu. Tím by se zabránilo tomu, aby lidé, kteří nakaženi jsou, ale ještě o tom neví, jsou bez příznaků, šířili virus dál. To je podstata problému.

Lidovky.cz: Třeba existuje i jiné řešení…

To je možné. Pokud stát bude naše řešení potřebovat, bude ho chtít, pokud se podaří sehnat dostatek základního materiálu, může stát sáhnout po takovémto levném řešení a zásobovat celou populaci.

Lidovky.cz: Jak dlouho by to trvalo?

Nejedná se o dny, spíš několik týdnů. Ale třeba stát najde lepší a rychlejší řešení. Já bych si přál, aby se teď zjistilo, že mechanická bariéra před ústy, kterou si uděláte třeba ze starého polštáře nebo ručníku, má pozitivní efekt na zpomalení šíření virové infekce. Lidé si to vyrobí sami, začnou se chovat se zodpovědností k situaci. Zpomalí se náběh šíření infekce, mezitím stát zajistí rozšíření roušek pro zdravotníky a vzápětí se může rozjet nějaká větší výroba pro veškeré obyvatelstvo.

Myslím, že je čas, aby každý člověk převzal svůj díl odpovědnosti a podíval se na to, co může pro společnost udělat. A využil své možnosti. Je to podle mého názoru jakási mobilizace lidskosti. Šmejdů, kteří se budou snažit ze situace těžit ve svůj prospěch, je hodně. A to já nemám rád.