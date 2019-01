Miliardářům z komiksu vévodí Black Panther, jeho majetek mu může závidět i Bezos nebo Gates

PRAHA Být superhrdinou se vyplatí. Nejenže postavy, které známe z filmů či slavných komiksů, mají superschopnosti, slušivé přezdívky a výborně vypadají. Ve spoustě případů také disponují pohádkovým bohatstvím, které jim v boji s padouchy pomáhá. Majetek by jim tak mohli závidět i nejbohatší lidé skutečného světa, jako je majitel Amazonu Jeff Bezos či zakladatel Microsoftu Bill Gates.

Vůbec nejbohatším superhrdinou je T’Challa, známý pod přezdívkou Black Panther. Je totiž králem smyšlené africké zemičky Wakanda, která má prakticky veškeré světové zásoby fiktivního kovu vibranium. Jeho cena se pohybuje kolem deseti tisíc dolarů za gram, přičemž země sedí asi na deseti tisících tun tohoto materiálu, z něhož je vyroben třeba štít slavného Kapitána Ameriky.

Celkově se majetek Black Panthera odhaduje na 91 bilionů dolarů, což je pro srovnání čtyřnásobek ročního výkonu čínské ekonomiky.

Hrubý domácí produkt Číny dosáhl v roce 2017 podle CIA Factbook zhruba 23 bilionů dolarů, HDP Evropské unie asi 20 bilionů dolarů a celosvětové HDP pak činilo asi 128 bilionů dolarů. Černému Panterovi se ovšem nevede špatně ani ve skutečném světě. Snímek uvedený do kin loni v únoru vydělal za první týden 202 milionů dolarů – z filmů na a motivy komiksových příběhů jej tak překonaly jen The Avengers a Avengers: Infinity War. Celosvětově pak Black Panther v kinech utržil už bezmála 1,35 miliardy dolarů.



Iron Man a Batman

Další v pořadí nejbohatších komiksových superhrdinů jsou ve srovnání s T’Challou v podstatě nuzáci. A to i přesto, že jde o dva miliardářské playboye – Tonyho Starka alias Iron Mana a Bruce Wayna, známého jako Batman. Starkovo jmění podle odhadů informovaných kinofilů činí „pouhých“ 12,4 miliardy dolarů. Majetek miliardáře, který svou totožnost skrývá pod netopýří maskou, pak podle stejně nejistých zdrojů činí zhruba 9,2 miliardy dolarů.



Filmovým studiím ovšem dělají tito superhrdinové radost. Poslední tři filmy o Batmanovi z dílny režiséra Christophera Nolana vydělaly celosvětově podle dat Box Office Mojo zhruba 2,45 miliardy dolarů a tři díly o miliardáři lítajícím v ocelovém počítačem vybaveném obleku pak přibližně 2,42 miliardy dolarů.

Mezi postavami fantazijních světů však těmto dvěma miliardářům ve skutečnosti patří až čtvrtá, respektive pátá příčka našeho pomyslného žebříčku. Ještě před nimi se totiž se svým ohromným bohatstvím umístili známý lakomec s dobrým srdcem, animovaný strýček Skrblík a drak Šmak z Tolkienova Hobita.

Kolonialista i lupič a vrah

Právě dvě poslední postavy ovšem jasně ukazují, že původ jejich majetku může být – podobně jako ve skutečném světě – morálně sporný. Například v jednom ze starších příběhů o strýčku Skrblíkovi se ukazuje, že tento kačer-miliardář, jehož jmění dosahuje podle časopisu Forbes 65,4 miliardy dolarů, zbohatl za více než sporných okolností jako africký plantážník v dobách kolonialismu.

„Zalíbil se mi jeden úžasný kus země v Africe, který jsem chtěl využít jako plantáž pro pěstování kaučuku. Jenže divochové, kterým to tam patřilo, věřili, že si té půdy cení jejich voodoo božstva. A protože by ji stejně neprodali, najal jsem si pár pochybných existencí a vyhnal je do pralesa,“ vypráví v jednom z komiksů Skrblík svým synovcům Kulíkovi, Dulíkovi a Bubíkovi.

Později – spolu s tím, jak se měnil postoj Západu k jeho koloniální minulosti –, ovšem autoři původ Skrblíkova jmění pozměnili. První zlatý valoun, a tedy nový prvopočátek jeho závratného jmění, našel tento světoznámý kačer během zlaté horečky na Klondiku. Dále pak své bohatství rozmnožoval například investicemi či pátráním po vzácných pokladech.

Vůbec nejproblematičtější je pak nabytí jmění ze strany draka Šmaka. Ten svůj převážně zlatý poklad v přepočtu za zhruba 54,1 miliardy dolarů získal tak, že o něj připravil trpaslíky z království Erebor, přičemž většinu z nich zahubil a nakonec se usadil na hromadě vydrancovaných pokladů v jejich bývalém sídle Pod horou.

Ostatně ani společnosti Stark Industries či Wayne Enterprises, nesoucí jména komiksových miliardářů, nejsou tak úplně bez poskvrny. Obě firmy totiž podnikají ve zbrojním, respektive obranném průmyslu.

Skutečné miliardy

Samotný komiksový svět sice nevydělává tolik jako někteří jeho hrdinové, ovšem rozhodně nejde o malý trh. Například v roce 2017 činil prodej komiksů v Severní Americe podle společnosti Comichron asi 1,015 miliardy dolarů. Oproti předchozímu roku přitom šlo asi o 70milionový pokles z 1,085 miliardy dolarů.

Nicméně právě komiksy jsou dnes předlohou těm divácky nejúspěšnějším filmovým snímkům. Například Avengers: Infinity War jsou se svýma více než dvěma miliardami dolarů čtvrtým nejvýdělečnější filmem všech dob. Více vydělali už jen Avatar, Titanic a Star Wars: Síla se probouzí.