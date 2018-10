PRAHA Na český on-line trh s módou vstupuje německý e-shop About You. Obchod spustil svoji českou verzi. Nabídne více než 70 000 produktů a více než 500 značek. Po Německu, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemsku, Belgii a Polsku je Česká republika dalším trhem, kde internetový prodejce působí. Firma to uvedla ve středu v tiskové zprávě. Na tuzemský trh již vstoupil v létě jiný velký německý on-line prodejce módy Zalando.

„Vstup na druhý trh ve východní a střední Evropě během pouhých tří měsíců je pro nás velkým krokem. Český trh pro nás představuje obrovský potenciál a doufáme, že porosteme opravdu rychle,“ uvedl spoluzakladatel a generální ředitel e-shopu Tarek Müller.



Abou You je módní a technologickou firmou se sídlem v Hamburku, kterou založili podnikatelé v technologiích Sebastian Betz a Tarek Müller spolu s bývalým stratégem Otto Group Hannesem Wiesem v roce 2014. Během čtyř let firma dosáhla pozice druhého největšího německého on-line módního prodejce s ročním obratem 283 milionů eur.

V ČR bude About You konkurovat e-shopům jako je Zoot.cz či Answear. Letos se konkurence rozrostla o německé Zalando. Přes internet prodávají také řetězce C&A Moda či H&M. Mezi největší kamenné prodejce oděvů dále patří Lidl, Tesco Stores, KiK, New Yorker či Takko.