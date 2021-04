Na zahradu je k sehnání vše. Prodejny mají otevřeno, u odběru z e-shopů pozor na hranice okresů

PRAHA Předpověď počasí slibuje o Velikonocích počasí bez deště a s příjemnými teplotami. Ideální čas věnovat se přípravě zahrady na jarní sezonu. V tomto případě vás nečeká ani žádné omezení, co se týče nákupu čehokoliv, co budete pro práci na zahradě potřebovat.

Prodejny zahrádkářských potřeb patří totiž mezi ty, které mají výjimku a mohou být otevřené i v současné době. A platí to i pro velké hobby markety, jejich zahradní centra jsou otevřena i pro běžné zákazníky. „Pro veřejnost máme stále otevřené venkovní i vnitřní zahrady, samozřejmě v režimu regulovaného množství zákazníků,“ potvrzuje David Kolář, marketingový ředitel společnosti Hornbach. Dodává, že vstup do zahradního centra je umožněn přes speciálně označený vchod.



Ve stejném režimu fungují i další hobby řetězce, jako je například OBI, Bauhaus či Baumax. A věci na zahradu nakoupíte také v Globusu a hypermarketech dalších řetězců. Otevřené jsou rovněž prodejny Mountfieldu.

Od osiva po robotické sekačky

„Ze zahrádkářského sortimentu se smí prodávat takřka vše,“ říká Lutfia Volfová, mluvčí Globusu. K dostání tak je bez problémů všechno, co je k jarním pracím na zahradě potřeba. Vybírat můžete z nabídky zahradních substrátů, hnojiv, sazenic a osiva, rostlin a keřů. Stejně tak zahradní nářadí a techniku, jako jsou sekačky či kultivátory.

Ceny u tohoto sortimentu zůstávají srovnatelné s loňským rokem. Tak například v Hornbachu koupíte semena Rajče Vilma za 41 korun, hnojivo na zelené rostliny za 99 korun, travní směs sport a hra za 59 korun, ruční kultivátor na trávník za 355 korun a sadu ručního nářadí za necelou pětistovku. V Globusu prodávají balkonové květiny v balení po deseti od 109 korun, desítku pelargonií za 70 korun, zahradnický substrát univerzální (70 litrů) za 90 korun, mulčovací kůru (60 litrů) za 60 korun, substrát pro bylinky a černé koření (10 litrů) za 55 korun a rýč za necelých 400 korun.



Zboží si také u většiny prodejců, minimálně těch větších, můžete objednat přes e-shop a jen si ho pak přijet na vybranou prodejnu vyzvednout. Jediný zádrhel může nastat v tom, že za nákupy není možné vyrazit mimo okres, ve kterém bydlíte. Pokud tedy váš oblíbený obchod v okrese nemáte, máte s přímým nákupem nebo vyzvednutím na prodejně smůlu.

Nákupy po internetu

I věci na zahradu však můžete nakoupit online. Tak například v Hornbachu budete mít při objednávce nad 1500 korun skládající se z produktů, které lze přepravit v kartonové krabici o rozměrech 60 × 40 × 40 cm, dopravu zdarma. V ostatních případech je cena za dopravu závislá na hmotnosti nákupního košíku.

„Například u nepaletového zboží, které se nevejde do krabice pro doručení zdarma a jeho hmotnost je do 29 kilogramů, je cena za doručení na adresu 99 korun. Při hmotnosti do 49 kilogramů je částka za dopravu 249 korun,“ uvedl Kolář. Zboží, které je skladem, vám doručí během jednoho až dvou pracovních dnů.

Jediné, co si v Hornbachu přes e-shop nekoupíte, jsou rostliny, které by se při transportu mohly poškodit. Řešení však je, stačí si najít některý ze specializovaných obchodů, online zahradnictví jako třeba Starkl nebo Truhlíkov.cz.

Ostatní zahradní sortiment nakoupíte i v běžných e-shopech, jako je například Alza.cz, Mall.cz či Onlineshop.cz. A zájem o zboží z kategorie zahrada hlásí enormní. Ať již se jedná o dílenské nářadí, či zahradní techniku a další potřeby k zvelebování zahrady.

„Za březen nám narostly kategorie jako sekačky, provzdušňovače a vertikutátory, ale i drtiče větví, kompresory, vysokotlaké čističe, vrtačky a gola sady,“ popisuje Pavlína Tauchmanová z Onlineshop.cz. Například u sekaček registrují nárůst o 370 procent a u vertikutátorů o 250 procent.

Podobný vývoj zaznamenává také Mall.cz. Prodeje hrábí, zahradních drtičů, řetězových pil nebo nůžek na trávu rostou o více než polovinu. Elektrické sekačky vyskočily dokonce o 130 procent.

„Čím dál více zákazníků si také pořizuje robotické sekačky, které se díky předem nastavenému režimu dokážou o udržování trávníku postarat téměř samy,“ dodává Pavla Hobíková, mluvčí Mall.cz.