Ikea staví bydlení pro lidi s demencí. Projekt podporuje i švédská královna

STOCKHOLM Švédsko má dlouhodobě jednu z nejstarších populací na světě a seniorů přibývá. Místní vláda tak čelí klíčové otázce: jak zajistit stárnoucímu obyvatelstvu kvalitní životní podmínky? Švédský nábytkářský gigant Ikea přišel s možným řešením. Ve spolupráci s jinou švédskou firmou Skanska totiž staví domy specializované pro seniory a lidi trpící demencí.

Během posledních třiceti let postavil BoKlok, což je společný podnik firem Ikea a Skanska, na 11 tisíc levných bytů, navržených speciálně pro lidi s nižšími příjmy. Ceny snižují pomocí masové výroby a také tím, že domy staví mimo centrum měst.

Podobný model s několika úpravami nyní hodlají vytvořit i pro seniory, kteří trpí demencí a už v běžných bytech sami žít nemohou.

Vybavení a vzhled se zaměřuje na to, aby lidé žili v prostředí, které je nestresuje. Npříklad nejsou žádoucí složité digitální spotřebiče, ale spíše tradiční, na které jsou zvyklí. Zároveň se také bude hodně cílit na to, aby senioři trávili co nejvíce času venku. To zahrnuje například „terapeutické“ zahrady a klubovny pro socializaci.

Jedním z cílů projektu je povzbudit starší lidi k normálnímu životu a socializaci.

Lidé s demencí reagují na určité vjemy jiným způsobem než běžný člověk. „Je nutné pochopit, že takoví lidé potřebují jiné podmínky. V koupelnách například nejsou žádná zrcadla ani tmavé podlahy, aby seniory neděsily nebo nemátly,“ uvedl pro CNN výkonný ředitel BoKloku Jonas Spangenberg. Byty zároveň bude možno podle potřeby jednoduše upravit tak, aby seniorům vyhovovaly co nejvíce.

„Zajistit starším lidem nějakou externí péči stojí opravdu hodně peněz,“ prohlásil Spangenberg. „Pro veřejnost je mnohem levnější poskytnout jim takové služby doma,“ doplnil.



Královna projekt podporuje

Celý svět se nyní potýká se stárnoucí populací a Švédsko není výjimkou. Podle průzkumů bude v roce 2040 ve skandinávské zemi 25 procent lidí z celé populace starších 65 let. Z části je to i kvůli baby boomu, který přišel po druhé světové válce. Navíc naděje na dožití ve Švédsku je velice vysoká, takže vláda musí zajistit stále zvětšujícímu se množství lidí dostupné, ale přesto pohodlné bydlení.

„Čím dál tím víc lidí končí v institucích a ústavech, kde vůbec být nechtějí,“ vysvětlil Spangenberg. „Když se nám to povede, senioři i lidé trpící různými onemocněními typu alzheimer budou moci nadále žít sami, mít domov. Mohli bychom tak udělat něco dobrého pro společnost,“ dodal.



Švédská královna Silvia Sommerlathová

Královna Silvia Švédská, jejíž matka zemřela na alzheimerovu chorobu, od počátku projekt podporuje. Zakladatel Ikey, Ingvar Kamprad, zase před svou smrtí v roce 2018 přispěl velkou částkou královnině fondu, který pomáhá lidem se stařeckou demencí. Manželka švédské hlavy státu v nynějším projektu pomáhá s designem.



Společnost BoKlok zatím postavila šest pilotních bytů, do nichž se ale zatím nikdo nenastěhoval. Můžou za to vleklé spory o povolení se sousedy z okolních domů, firma tak čeká, aby šlo všechno legální cestou.