Strach z koronaviru není pro část pojišťoven důvodem pro uhrazení cesty. Léčbu si může turista platit sám

Koronavir má již přes 45 tisíc obětí a české úřady varují před cestováním do Číny. Pojišťovny se k nákaze staví různě. Zatímco některé jsou ochotné lidem, kteří si pojistili storno, uhradit výdaje za zrušení cesty, u jiných pouhá obava z viru není dostatečným důvodem. Klíčové je pro ně varování ministerstva zahraničí. V případě nákazy koronavirem se může stát, že si výdaje za léčbu bude muset turista zaplatit sám.

U Kooperativy se pojištění storna vztahuje i na případy, kdy klient z pouhé obavy před rizikem, například zdravotním či bezpečnostním, sám zruší před počátkem zájezd či odlet. „Získá tak 80 procent ze stornopoplatků,“ sdělil mluvčí Milan Káňa.

Jiné pojišťovny poskytují takovou možnost pouze za určitých podmínek. Pojišťovna Slavia storno cesty hradí pouze v případě, když Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) doporučí se dané oblasti vyhnout. Stejně tak to má i pojišťovna Allianz, výše úhrady je pak posuzována individuálně.

Uniqa ve stejném případě jako Slavia a Allianz uhradí až 80 procent zaplacených cestovních služeb nebo 80 procent ceny zájezdu. „Pouhý strach ale není důvodem pro uplatnění storna. Jediná situace, kdy můžeme vrátit cenu cestovního pojištění (nikoli z pojištění storna), je tehdy, kdy se člověk rozhodne z obavy neodcestovat, a ztratí tak pojistný zájem. I zde se zkoumají individuální okolnosti,“ vysvětlila mluvčí Eva Svobodová.



V současné době MZV doporučuje cestovat do Číny pouze v nezbytně nutném případě. Do provincií Če-ťiang a Chu-pej na východě země pak doporučuje necestovat vůbec. Hlavním městem Chu-peje je Wu-chan, který je ohniskem nákazy. U Vietnamu pak MZV doporučuje vyhnout se některým regionům a upozorňuje, že hrozí umístění turistů do karantény. Zvýšená opatrnost je také u Thajska.



Léčba za vlastní

V případě, že by se pojištěný cestovatel nakazil koronavirem, se pojišťovny chovají podobně. Mluvčí Kooperativy Káňa uvedl, že pojišťovna uplatňuje výjimku v případě událostí vzniklých v důsledku epidemie či pandemie, která musí být vyhlášena na stránkách Světové zdravotnické organizace či MZV. To znamená, že léčbu v takovém případě neproplatí.

Stejně tak Slavie by uhradila náklady na repatriaci a karanténu v případě, že by se klient nenacházel v místě epidemie. Generali Česká pojišťovna a Uniqa vychází z doporučení MZV. Pokud by klient vycestoval do země, kde je podle MZV riziko nákazy, náklady za případnou léčbu by si musel hradit sám.

Prodeje zájezdů se virus zatím nedotkl

Strach z koronaviru podle cestovních kanceláří nesnížil zájem o cestování, a to ani do asijských států. „Neregistrujeme velkou změnu v chování našich klientů. Přibylo sice telefonátů ohledně praktických stránek cesty - jak to vypadá na letišti, jestli jsou nějaké dlouhé kontroly a podobně. Nicméně máme za sebou leden, což je na prodej nejsilnější měsíc, a rozhodně žádný úbytek nevidíme, spíše naopak,“ sdělila cestovní kancelář Fischer. Stejně to vidí i kancelář Exim Tours, podle které mají Češi stále velký zájem o Asii.



Podle Čedoku poklesl pouze prodej zájezdů do Číny, ovšem další asijské destinace jako je Vietnam, Thajsko či Malajsie se prodávají normálně. Dubnový zájezd do Číny musel Čedok zrušit, zákazníci měli možnost si vybrat jinou destinaci či pozdější datum.

Mluvčí Eso Travel sdělil, že pokles zájmu kancelář zaznamenala, ovšem odhady na další vývoj zatím nemá. „Záleží, jak se bude vyvíjet mediální prostředí okolo koronaviru,“ řekl. Invia sdělila, že eviduje několik zrušených cest do Thajska a Malajsie, nicméně má stále mnoho klientů, kteří si zájezdy do Asie kupují.