V sobotu bylo dle operátorů v zahraničí 400 tisíc Čechů. Systémy pošlou maximálně stovky SMS za vteřinu

Praha V zahraničí bylo na začátku víkendu stále asi 400 000 Čechů, kterým operátoři rozeslali SMS s informacemi k jejich návratu do ČR kvůli situaci kolem koronaviru. Jejich počet by se podle očekávání měl do neděle snížit s tím, jak se budou vracet z prázdnin. Sdělil to mluvčí Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

‚ČR informuje‘. V oblastech postižených koronavirem je 205 tisíc Čechů, operátoři jim pošlou SMS Všichni obyvatelé ČR s mobilem v zahraničí dostali zprávu od ministerstva dopravy, která je ujišťuje, že se mohou vrátit do Česka: „ČR informuje: Kdy se chystáte domů? A jak? I přes mimořádná opatření vás chceme ubezpečit, ze se do ČR lze jednoduše vrátit. Informace k aktuální situaci v dopravě najdete na www.mdcr.cz“. 2/2 Vypravíme i další autobusy ‼️ tam, kam to bude nezbytně nutné, zejm. do Vídně, Mnichova nebo Frankfurtu. Zároveň začíná platit výjimka ‼️ ze zákazu vycestovat pro ty, kteří pojedou vyzvednout členy své rodiny na evropská mezinár. letiště - potřeba je kopie boarding passu. — Tomáš Petříček (@TPetricek) March 14, 2020 Pro informování lidí v cizině jsou SMS podle Grunda vhodnější než jejich využití k plošnému informování všech občanů ČR jako se to stalo v sobotu. Informace o zavřených obchodech se kvůli velkému množství SIM karet k některým zákazníkům dostala až v neděli ráno. Haló? Hovory vypadávají. Češi si volají jako o Vánocích a na kvalitě spojení je to často znát „Rozesílání hromadných SMS probíhá maximální rychlostí, kterou jsou systémy operátorů schopny zajistit. Bohužel, při obesílání celé populace nejde o nejefektivnější způsob komunikace - systémy jsou schopny poslat maximálně stovky SMS za vteřinu, takže obeslání 10,5 milionu lidí trvá řadu hodin. Samozřejmě existují mnohem rychlejší informační kanály - občanům doporučujeme především sledovat média a oficiální internetové zdroje informací,“ podotkl Grund. Operátoři dále posílají uvítací SMS s aktuálními informacemi v souvislosti s koronavirem všem lidem, kteří se vrátí ze zahraničí a jejich mobil se poprvé přihlásí k domácí sítí. O dalším obesílání Čechů v cizině se rozhodnou po dohodě s ministerstvem zdravotnictví příští týden.