Podíl domácností s internetem stoupl na osmdesát procent, Česko ale zaostává za EU

Praha Připojení k internetu má v současnosti osmdesát procent českých domácností, což je o třináct procentních bodů více než před pěti lety. Česko ale stále zaostává za evropským průměrem, který byl loni o sedm procentních bodů vyšší. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil Český statistický úřad.

Téměř 45 procent připojených domácností používá bezdrátové wi-fi připojení, 25 procent přípojku přes rozvody kabelové televize a 15 procent připojení přes telefonní linky xDSL.



Celkově má přístup k internetu 7,1 milionu Čechů starších 16 let, což je o 400 000 více než v roce 2016. Internet v mobilu má 58 procent lidí, což je o osm procentních bodů více než před rokem.

„Kvalitní připojení je předpokladem k využívání sdílených služeb v podobně ukládání dat, provozu serverů nebo aplikací v cloudovém prostředí. Toto je oblast, kde za Evropou a USA česká ekonomika zaostává ještě více a dá se předpokládat, že v následujících letech budeme svoji ztrátu rychle dohánět,“ uvedl výkonný ředitel firmy Algotech František Zeman.

Přes 50 procent českých uživatelů na sociálních sítích

Počet uživatelů sociálních sítí letos překročil 50procentní hranici. Aktuální podíl 51 procent představuje 4,5 milionu lidí, což je o 1,5 milionu více než v roce 2013. Sociální sítě neoslovují Čechy v předdůchodovém a důchodovém věku. Každý druhý Čech na internetu sleduje videa, nejvíce na YouTube (44 procent). Oblíbené jsou také internetové televize s podílem 26 procent.

Podíl uživatelů internetového bankovnictví se proti roku 2013 zvýšil o 20 procentních bodů na 58 procent. Největší nárůst přitom zaznamenala kategorie seniorů nad 65 let, kde byl nárůst uživatelů trojnásobný. Podle statistik se aktivní klient přihlásí do internetového bankovnictví osmkrát měsíčně a do mobilního bankovnictví 23krát, uvedla mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká. Zatímco internetové bankovnictví v posledních dvou letech spíše stagnuje, mobilní zažívá podle Kopecké strmý růst, a to o 35 procent za poslední rok.

V internetových obchodech nakupuje 54 procent lidí starších 16 let. Nejvíce oblečení a obuv. „Oblečení a obuv nakupuje v e-shopech 19 procent mužů a 37 procent žen; 15 procent mužů dále nakupuje elektroniku, 14 procent sportovní potřeby a 13 procent jiné vybavení domácnosti. Dvacet čtyři procent žen nakupuje kosmetiku, 11 procent hračky a devět procent potraviny,“ uvedla Lenka Wichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Počítač v současnosti vlastní 78 procent domácností, tedy o deset procentních bodů více než před pěti lety. Z toho téměř polovina domácností používá pouze přenosný počítač. Mobilní telefon používá 96 procent Čechů nad 16 let, chytrý telefon má 63 procent.

V práci používá informační technologie 65 procent Čechů. PC k práci potřebuje 56 procent lidí.