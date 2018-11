Od sobotních 16:00 byly v Praze obnoveny dodávky tepla

Praha V oblasti pražských Bohnic, Čimic, Šutky a Kobylis byla v sobotu po 16:00 obnovena dodávka tepla, přerušená v pátek večer. Poruchu na přívodním potrubí tepelného napáječe se podařilo odstranit, informuje na svém webu společnost Pražská teplárenská. Bez tepla a teplé vody bylo odhadem pět až deset tisíc domácností.

S opravou půl metru širokého potrubí v Přemyšlenské a Třeboradické ulici začali technici v pátek večer. Servisní práce skončily dnes v 15:00. „Všem zákazníkům se omlouváme za dočasné omezení komfortu,“ uvedla firma.

Pražská teplárenská dodává teplo zhruba do 225 000 domácností a do desítek administrativních budov, průmyslových podniků, školských a zdravotnických zařízení. Firma patří do skupiny EP Infrastructure (EPIF) z Energetického a průmyslového holdingu podnikatele Daniela Křetínského.