Pojistka proti viru není běžná. Pro případ onemocnění koronavirem v zahraničí ji nabízejí jen některé společnosti

Praha Řada českých rodin i přes pandemii koronaviru nakonec přece jen stráví vysněnou letní dovolenou u moře. Opět totiž můžeme cestovat třeba do Chorvatska, dlouhodobě jedné z nejoblíbenějších prázdninových destinací. Cestovatelé však řeší otázku, co by se stalo, kdyby v zahraničí onemocněli koronavirem.

Řada pojišťoven lékařskou péči spojenou s onemocněním koronavirem nehradí. Cestovním kancelářím se praxe komerčních pojišťoven nelíbí, ale nemají na ně žádné páky. Žádný rozdíl mezi chřipkou, koronavirem či zlomenou nohou sice nedělají zdravotní pojišťovny, ale ty zase pokrývají jen základní ošetření v zemích EU.