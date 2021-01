PPF čeká na odpověď Monety. Pokud se fúze uskuteční, vznikne na trhu bankovní kolos

Na českém bankovním trhu probíhají námluvy. Skupina PPF Petra Kellnera by se ráda spojila s bankovní skupinou Moneta Money Bank. Pokud se fúze uskuteční, vznikne bankovní kolos, který by v oblasti úvěrů domácnostem mohl konkurovat České spořitelně.

Skupina PPF oznámila, že chce učinit akcionářům Moneta Money Bank veřejnou nabídku na odkup 20 procent akcií banky. Pokud by s tím akcionáři souhlasili, následoval by další krok a výsledkem by byl vznik bankovní skupiny, v níž by vedle Monety byla ještě Air Bank spolu s obchodní značkou Zonky (ta nyní patří pod Air Bank) a česká a slovenská společnost Home Credit. Do pátku by se vedení Monety mělo k nabídce vyjádřit, samotné rozhodnutí už bude na akcionářích.

„Spojení s Air Bank, Home Creditu a Zonky by byl pro Monetu z hlediska expanze na trh zásadním krokem,“ hodnotí Petr Dvořák, prorektor a bankovní expert Vysoké školy ekonomické v Praze. Jedním z hlavních motivů Monety, proč nabídku případně přijmout, podle něj je, že by díky spojení s Air Bank mohla v oblasti půjček domácnostem, tedy hypotečních úvěrů a spotřebitelských úvěrů, aspirovat na druhé místo na tuzemském trhu.

Technologičtí dravci

Moneta donedávna byla na českém trhu z hlediska velikosti aktiv číslem šest a co do počtu klientů čtyřkou. U Air Bank je toto pořadí šest, respektive osm.

„Oba peněžní ústavy jsou v poslední době vnímány jako dravé banky, které velmi rychle zavádějí různé inovace, na něž se jim daří lákat hlavně mladé klienty. A jsou lídry v oblasti digitalizace. Vyrostly – zejména Moneta – díky tomu, že byly vnímány jako progresivní. Vždy, když se objevily nějaké nové bankovní produkty, ony je buď zaváděly jako první, anebo vždy byly mezi prvními,“ říká Dvořák.

Komu by mohl nový subjekt přetahovat klienty? To je těžká otázka. „Fúze, pokud k ní dojde, je velice těžká věc. Pokud by se jim podařilo ji uskutečnit rychle a s tím, že by se z každé banky vzalo to nejlepší, tak by mohly velmi rychle a snadno nabízet velmi dobré produkty v oblasti spotřebitelských půjček nebo úvěrů malým a středním firmám. Tedy být velkým hráčem na trhu úvěrů domácnostem a konkurentem zejména pro Českou spořitelnu, ale i pro další velké banky,“ odhaduje prorektor VŠE.



Také portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler má za to, že spojení Monety s Air Bank by mohlo být výhodné pro obě strany. Nejprve je tu ale otázka výhodnosti nabízených podmínek. PPF chce koupit 20 až 29 procent akcií a akcionářům Monety nabídnout 80 korun za akcii. To podle Pfeilera hlavní problém není. Zásadní je transakce, která by měla navazovat.

Nesouhlasné signály

„Cílem nákupu akcií je získat silnou pozici mezi akcionáři Monety a pak výhodně zrealizovat další krok,“ upozorňuje Pfeiler. Tím by mělo být sloučení Monety a skupiny Air Bank do jednoho konglomerátu, kde by podle návrhu PPF aktiva Monety měla váhu 60,3 procenta a 39,7 procenta by připadlo na Air Bank. „Takový poměr, ze kterého vyplývá ohodnocení aktiv obou bank, je nevýhodný pro Monetu. Moneta by de facto získala aktiva PPF za velmi vysokou cenu,“ soudí Pfeiler.

PPF nabízelo Monetě spojení už v roce 2018. Nabídka ale byla odmítnuta jako nevýhodná. Jsou nyní karty kvůli pandemii rozdané trochu jinak, má některá ze stran větší zájem se dohodnout než tenkrát?

„Nad bankami visí kvůli dopadům pandemie koronaviru obrovská nejistota. Ekonomický pokles dopadl na banky zatím pouze v omezené míře, byl tlumen i díky vládním programům. Vzhledem k těžko odhadnutelnému dalšímu vývoji pandemie je velmi obtížné dnes prognózovat, jak se bude vyvíjet ekonomika, a tedy i bankovní byznys. Takže z tohoto pohledu může načasování nabídky hrát svou roli,“ soudí Dvořák.

„Při pohledu na vývoj kurzu akcií Monety usuzuji, že investoři mají ohledně realizace transakce pochybnosti. Takže zda PPF ve druhém pokusu o ovládnutí Monety uspěje, zůstává nejisté,“ zdůrazňuje Pfeiler.

První akcionáři Monety už na adresu nynější nabídky vyslali nesouhlasné signály. Velmi hlasitě fond Petrus Advisers, držitel bezmála tří procent akcií se slovenskými kořeny, dokonce vyzval ostatní, aby nabídku odmítli. Jak to celé dopadne, je jen těžko předvídatelné. Záleží na podmínkách, přičemž dohodnout lze ledacos, shodují se Dvořák i Pfeiler.