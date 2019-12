Praha neuzavře smlouvu s nevěstincem Showpark v Holešovicích. Podle jednatele je ale klub žádoucí

PRAHA Pražský magistrát neplánuje uzavřít smlouvu na pronájem prostor v holešovické tržnici se společností Eroc, která tam od roku 1998 provozuje erotický podnik. Ve čtvrtek to řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) v diskusi nad peticí za zachování klubu, kterou projednali zastupitelé. Podle náměstka město z právních důvodů smlouvu ani uzavřít nemůže. Podle jednatele firmy Zbyňka Mately klub plní pro město pozitivní funkci a jeho uzavření by mělo nežádoucí důsledky.

Magistrát před nedávnem vyhrál soudní spor se společností Delta Center, která měla holešovickou tržnici v nájmu. Nyní ji musí vyklidit a uhradit magistrátu dlužné nájemné s příslušenstvím ve výši 246 milionů korun. Součástí sporu byla i firma Eroc, která si od Delta Centra prostory pro provoz klubu pronajímala.



„Je potřeba zdůraznit, že společnost Eroc, potažmo Showpark, nikdy neměla smlouvu s městem,“ uvedl náměstek. Dodal, že pokud by měl klub zůstat, musela by se poprvé v historii taková smlouva podepsat, což ale není možné. Podle Vyhnánka magistrát nemůže podepsat smlouvu se společností, která provozuje veřejný dům, protože by magistrát buď musel zveřejnit záměr prostor pronajmout za účelem provozování prostituce, což je trestný čin, nebo v záměru lhát. Toto stanovisko podle něj potvrdili magistrátní právníci.

Rozhodnutí je tak podle Vyhnánka vedeno praktickými, nikoliv morálními důvody. Dodal, že společnost navíc měla více než rok času na přípravu od výzvy k vyklizení, namísto toho žádala miliardu korun na ušlých ziscích, což město odmítlo. Firma poté magistrát zažalovala, ve sporu zatím nebylo rozhodnuto.

Jednatel firmy Matela uvedl, že klub 20 let bez problémů fungoval a přispěl k odstranění prostituce z ulic. Zhruba 600 "výkonných umělkyň“, jak pracovnice označoval, by se podle něj v případě uzavření klubu přesunulo do centra města, což není z pohledu samosprávy žádoucí. Klub měl podle něj loni 158 000 návštěvníků, firma má 65 zaměstnanců a na daních odvádí milionové částky. Ohradil se také proti tomu, že by šlo o veřejný dům. „Pane náměstku, já nejsem pasák a v Showparku nejsou žádné prostitutky,“ řekl směrem k Vyhnánkovi.

Šéfka klubu ODS Alexandra Udženija (ODS) uvedla, že Praze není nic po detailech podnikání v klubu, který poskytuje službu a zjevně je populární, protože má „víc návštěvníků než Konopiště“. Provozovatel podle ní nicméně musí respektovat rozhodnutí majitele prostor. „Hlavní město se jako vlastník rozhodlo, že majetek potřebuje na jiné účely. A to si myslím, že by se mělo respektovat,“ řekla.

Zastupitelka Eva Horáková (Piráti) v souvislosti s peticí upozornila na to, že jen asi polovina petentů tvořili obyvatelé Prahy. Na to reagoval David Vodrážka (ODS), podle kterého není možné petenty kádrovat. Předsedkyně kontrolního výboru Jaroslava Janderová (ODS) k tomu řekla, že město má povinnost se zabývat všemi peticemi.