Praha uvolní desítky milionů korun na rekonstrukci tržnice v Holešovicích. Podívejte se, jak bude vypadat

PRAHA Česká metropole investuje v následujících 15 letech dvě až tři miliardy korun do rekonstrukce Pražské tržnice v Holešovicích. Dvě studie, jak se celý areál promění, Praha představila ve čtvrtek.

„Venkovní prostory tržnice by měly do budoucna sloužit stejně jako vnitřní. Počítáme, že se tady uskuteční třeba bleší trhy. Zároveň je tady mnoho možností pro zahrádky restaurace, kavárny a bary,“ popsala Blanka Vačkova, ředitelka oddělení průzkumu trhu a poradenství ve společnosti JLL, která vytvořila pro tržnici ekonomickou studii společně s firmou 4ct. Současně firmy navrhly rozdělit jednotlivé části areálu na zóny podle určitých charakteristik.



Hlavní korzo doplní mobilní stánky, infocentrum a v přilehlé hale 29 bude rozsáhlá gastronomická zóna. Kromě gastroprovozu by se zde měly konat také konference a podobné události.



S korzem sousedí další část, nazvaná pop-up zóna, která směřuje k řece. Bude to prostor pro malé obchody, kde se mohou realizovat začínající podnikatelé. „Počítáme s tím, že tady bude další prostor pro stravovací zařízení,“ uvedla Vačkova.

A v nedaleké hale číslo dva by mohlo vzniknout centrum českého designu. „Je to zóna, která už začíná být transformována a bude se tu oprava odehrávat jako jedna z prvních,“ řekl Tomáš Ctibor, který se podílel na ekonomické studii.

Kluziště i vánoční trhy

Největší plochu Pražské tržnice ekonomové prozatím pracovně nazvali Západní náměstí. Mohlo by podle nich jít o prostor, kde budou vánoční trhy a kluziště.

V hale číslo 22 má i nadále zůstat zeleninové tržiště. Přibudou tam ale i restaurace nebo noční klub. Novinkou má být také dětské vzdělávací centrum a dětský koutek v hale číslo 39.

V prostorách tržnice by měla do budoucna zůstat prodejna Alza, supermarket i asijské tržiště. Všechny zmíněné objekty by však měly získat modernější podobu. Město se chce totiž vydat hlavně cestou rekonstrukcí.

„Budou se bourat dvě budovy, které vznikly za socialismu. Nepůjde o demolice, které by narušily památku,“ řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek. Letos Praha počítá s vynaložením desítek milionů hlavně na rekonstrukci inženýrských sítí.

Více zeleně proti horku

Nově by mělo v areálu výrazně přibývat zeleně. „Zvlášť v letních dnech bývá v areálu nesnesitelné horko. Umíme také zadržovat déšť a vodu využívat právě k ochlazování. Současně pracujeme s prostranstvím tak, aby tam bylo vždy umělecké dílo a vodní prvek,“ uvedl architekt Vít Máslo, jehož kancelář CMS architects vypracovala urbanisticko-architektonickou studii.

Současně architekt zmínil, že bude vybudován nový vjezd z Argentinské ulice, který uleví přetížené Jateční ulici. Vzniknou také nové vchody, takže areál bude podle něj Másla lépe propojen se svým nejbližším okolím. A na místě komína, který stával u vodárenské věže, vyroste věž vyhlídková.

Po dokončení prací si chce město ponechat areál ve svém vlastnictví a jednotlivé budovy pronajímat. Ti ovšem budou muset nejprve uspět ve výběrovém řízení. Podle JLL je reálné, že se investované prostředky metropoli vrátí zhruba za 13 až 16 let.

Areál Pražské tržnice byl původně založen v roce 1895 jako jatka. To se změnilo až v 80. letech minulého století, kdy se prostor začal postupně měnit na tržnici. Celá tržnice je chráněná coby kulturní památka, součástí Ústředního seznamu kulturních památek ČR je od roku 1992.