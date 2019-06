Předsedu dozorčí rady ČSOB nahradí bývalý guvernér centrální banky Zdeněk Tůma

Praha Předsedu dozorčí rady ČSOB Pavla Kavánka (70) nahradí od 16. října bývalý guvernér centrální banky Zdeněk Tůma (58). Jeho jmenování do rady dostane ke schválení Česká národní banka (ČNB). Kavánek více než 20 let působil jako generální ředitel ČSOB a následně posledních pět let jako předseda dozorčí rady. ČSOB to oznámila v tiskové zprávě. ČSOB patří mezi největší tuzemské banky, loni vykázala čistý zisk 15,8 miliardy Kč.

Tůma byl guvernérem ČNB v letech 2000 až 2010. Po odchodu z centrální banky pracuje jako partner zodpovědný za finanční služby v KPMG Česká republika. V minulosti působil jako hlavní ekonom Patria Finance nebo byl výkonným ředitelem Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně.

Kavánek se jako předseda dozorčí rady v úzké spolupráci s generálním ředitelem ČSOB Johnem Hollowsem podílel na rozvoji a digitální transformaci ČSOB, v tom by na něj měl Tůma navázat. „Jsem rád, že mohu přivítat Zdeňka Tůmu, Pavlova nástupce a nového předsedu. Věřím, že Zdeněk spolu s Johnem vytvoří skvělý tým, který zajistí kontinuitu a umožní ČSOB další růst a prosperitu ve prospěch všech zúčastněných stran. Jsem přesvědčen o tom, že jeho rozsáhlé zkušenosti a znalosti ekonomických i finančních záležitostí mu pomohou významně přispět k dalšímu rozvoji naší skupiny s cílem připravit ji ještě lépe do budoucna,“ uvedl generální ředitel mateřské KBC Group Johan Thijs.

Bývalý generální ředitel ČSOB Pavel Kavánek

Tůma po promoci na VŠE v Praze nastoupil do Prognostického ústavu Československé akademie věd jako vědecký pracovník. Po ukončení postgraduálního studia se stal vedoucím katedry makroekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde byl jmenován docentem. Nadále přednáší na Univerzitě Karlově v Praze, je členem různých vědeckých a správních rad českých univerzit a místopředsedou správní rady The English College in Prague - Anglického gymnázia v Praze.

Skupina ČSOB v letošním prvním čtvrtletí zaznamenala nárůst čistého zisku o pětinu na 4,8 miliardy korun. Celkový objem aktiv pod správou skupiny vzrostl meziročně o desetinu na 223,5 miliardy. Do skupiny patří kromě stejnojmenné banky mimo jiné Hypoteční banka nebo nově i Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS). ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy.