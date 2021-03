Prodejci nestíhají doplňovat zásoby respirátorů, Češi je kupují ve velkém. Krátkodobě dochází k výpadkům

PRAHA Respirátory, roušky a ústenky všeho druhu jsou nedílnou součástí našich životů už rok. Od pondělí však hlavní slovo definitivně dostaly respirátory, a to nejméně třídy FFP2, bez nich už jít do obchodu či MHD nejde. Po týdnech enormní poptávky však vyvstává otázka, kde je koupit. Ač obchodníci dělají maximum, plynule doplňovat prodejny většinou nestačí a sehnat je je občas nad lidské síly.

„Respirátory nejsou,“ varuje v pondělí nápis hned při vstupu do lékárny BENU v pražském Karlíně. Horké zboží tam přitom podle lékárnice chybí už od minulého čtvrtka, přijít by mělo nejpozději v úterý.



Stát by měl dát potřebným zdarma tři miliony respirátorů, navrhuje ministerstvo práce

„Hon na respirátory“ začátkem týdne nevyšel ani při druhém pokusu v karlínské Bille, i tam byly momentálně vyprodané. Také v místním Lidlu byly regály pod výhodnou nabídkou tří kusů respirátoru FFP2 za 29,90 prázdné. K dispozici zůstávají jen chirurgické roušky. „Respirátory nejsou a kdy budou? To nevím. Je to přísné, ale je to tak,“ sdělila na dotaz serveru Lidovky.cz tamní prodavačka.



Že se snad napočtvrté zákazník setká s úspěchem, naznačila až ostraha karlínského Albertu, když před vstupem na prodejnu upozornila muže s bavlněnou ústenkou, že takto dovnitř nesmí. „Jestli nemáte svůj respirátor, můžete si ho jít koupit rovnou tady ke kase,“ upozornil zákazníka muž, který tam dohlíží na pořádek. „Po jednom za 11,50,“ dodal.



Nárazovou nedostupnost nezbytných respirátorů však hlásí prodejny napříč všemi regiony republiky. Také v nejmenované lékárně ve středočeské Dobříši už v pondělí odpoledne zbývaly jen poslední čtyři balení, jistotu zaručila jen rezervace. Vyprodané zásoby nejméně do středy hlásí také další lékárna v centru Brna.



Enormní poptávka se drží už týdny

Není však divu, že je leckde vyprodáno. Typicky bílý, někdy také barevný respirátor v posledních dnech na obličeji musí nosit většina lidí v ulicích. Respirátory třídy FFP2, KN95, případně i nanoroušky jsou od pondělí povinné v hromadné dopravě, obchodech, provozovnách služeb, na zastávkách, letištích, ale i v autech, pokud v nich nejedou členové jedné domácnosti.



„V uplynulém týdnu se na našem e-shopu a v našich 470 veřejných lékárnách prodalo půl druhého milionu respirátorů třídy FFP2,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí lékáren Dr. Max Michal Petrov. „Zájem o respirátory je stále obrovský, jen během posledního víkendu jsme prodali tisíce kusů,“ souhlasí také mluvčí lékárenské sítě Pilulka Kateřina Schotliová.



Slovensko zavede večerní zákaz vycházení a povinné respirátory. Ze hry stále není ani tvrdý lockdown

„Respirátory dlouhodobě patří mezi 10 nejvyhledávanějších položek na našem webu,“ říká Pavla Hobíková, mluvčí Mall.cz. Neustupující poptávku potvrzuje také e-shop Lékárna.cz, lékárny BENU, obchodní řetězec Lidl či „multioborový“ e-shop Alza.cz.



Téměř všichni prodejci se však shodují, že se za současného tempa krátkodobým výpadkům respirátorů nevyhnou. „Přirozeně je po zboží silná poptávka, proto bohužel není možné zcela garantovat neustálou dostupnost tohoto zboží ve všech prodejnách napříč Českou republikou, a to i přes maximální spolupráci s dodavateli,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí řetězce Lidl Tomáš Myler. „Krátkodobě může docházet k výpadkům dostupnosti respirátorů na našem e-shopu, než se stihnou nové dodávky naskladnit. Výraznější problémy v zásobování ale neočekáváme,“ říká mluvčí e-shopu Alza Daniela Chovancová.

Dobrou dostupnost respirátorů naopak aktuálně slibují například e-shopy Mall.cz či Lékárna.cz. „Na velkou poptávku jsme připraveni. Pokud by takový zájem pokračoval i nadále, v současné době máme skladem zásoby roušek i respirátorů v různých baleních a od různých dodavatelů na několik dalších měsíců,“ říká Hobíková z Mallu. „Takový výpadek, abychom neměli ani jediný respirátor, u nás ještě nenastal a snad ani nenastane. Podařilo se nám díky rychlé dodávce přečkat i ,krizový’ minulý víkend bez výpadku v nabídce,“ sdělil Finsterle s tím, že se Lékárna.cz snaží nabídku respirátorů FFP2 i FFP3 rozšiřovat.



Zhruba srovnatelné s minulými týdny pak zůstávají také ceny respirátorů, na nichž se příznivě projevilo odpuštění 21procentní sazby DPH. V nabídkách některých prodejců začínají už od 10 korun za kus. Úleva od DPH by se na respirátory měla zatím vztahovat do konce března.