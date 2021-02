Nenošení respirátoru řeší policisté domluvou. Prohřešky proti opatřením jsou zatím spíš ojedinělé

PRAHA Strážníci v krajských městech při čtvrtečních kontrolách nošení ochranných prostředků na frekventovaných místech postupovali především preventivně. Prohřešky proti opatření ministerstva zdravotnictví byly spíše ojedinělé a městští policisté je řešili upozorněním či domluvou, vyplývá ze zjištění krajských zpravodajů.

Nošení respirátorů či dvou roušek na sobě je od čtvrtka povinné v obchodech či prostředcích hromadné dopravy. Cílem je zvýšit ochranu před koronavirem, který se v České republice v současnosti šíří v nakažlivější britské variantě.

Zatím bez pokut řeší nenošení respirátorů městská policie v Ostravě. Její mluvčí Jindřich Machů řekl, že strážníci až do konce února budou veškeré prohřešky související s novými pravidly ochrany nosu a úst, řešit domluvou. „V tomto období budeme ve vztahu k nanorouškám a respirátorům působit spíše preventivně,“ uvedl mluvčí. Neznamená to ale, že by strážníci neřešili například případy lidí, kteří se na vymezených místech pohybují zcela bez ochrany nosu a úst. Machů upozornil, že kontrola nového opatření je pro ostravské strážníky náročná, protože nedostali žádný pokyn, jak mají postupovat.

Stejný problém řeší strážníci na západě Čech. „Na první pohled nepoznáme, jestli se jedná o nanoroušku,“ uvedla mluvčí plzeňské městské policie Jana Pužmanová. Žádnou vyhrocenou situaci v souvislosti s povinným nošením respirátorů strážníci podle ní ve čtvrtek nezaznamenali. „Intenzivněji budeme kontrolovat, zejména o víkendu, místa, kde se lidé více shlukují, jako jsou Bolevecké rybníky, kde se schází mládež,“ dodala.

V Liberci strážníci dohlíželi na nošení respirátorů v rámci běžné činnosti, žádné výraznější porušení tohoto nařízení do odpoledne nezjistili. „Spíš je to na oznámení od občanů, ale není toho moc. Jsou to jednotlivosti,“ uvedla mluvčí policie Liberec Daniela Bušková.

Porušení nového opatření nezaznamenali ani strážníci v Děčíně. Naopak v Ústí nad Labem ve čtvrtek dopoledne příslušníci městské policie domlouvali sedmi lidem, řekla mluvčí města Romana Macová.

Strážníci v Praze ve čtvrtek na nová pravidla pro nošení ochranných prostředků především upozorňovali. Podle mluvčí Městské policie Praha Ireny Seifertové se kontroly zaměřovaly zvláště na lidi, kteří neměli na ústech a nosu žádnou ochranu. Za to hrozí pokuta až 10 tisíc korun nebo oznámení správnímu orgánu.

Městská policie v Jihlavě při namátkových kontrolách nikoho nepokutovala, lidé nařízení nosit respirátor nebo jinou nařízenou ochranu dýchacích cest dodržovali. „Pouze v jednom případě jsme napomínali,“ řekl zástupce ředitele Stanislav Maštera. Žádné pochybení při kontrolách dodržování vládního nařízení na Vysočině neshledala ani státní policie, potvrdila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Městská policie v Olomouci ve čtvrtek zaznamenala v ulicích města pouze několik lidí, kteří měli například na zastávkách MHD nasazené respirátory pod bradou, nebo tam postávali bez ochrany dýchacích cest. „Byly to jednotky případů,“ řekl mluvčí policie Petr Čunderle. Strážníci podle něj tyto prohřešky vyřešili domluvou.

Povinnost nosit na frekventovaných místech respirátor třídy FFP či KN95, případně zdvojené roušky, platí pro všechny lidi starší 15 let. Kromě obchodů, prostředků hromadné dopravy a letiště je musí nosit také ve zdravotnických zařízeních či v autech, pokud v nich nejedou členové jedné domácnosti.