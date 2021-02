PŘEHLEDNĚ: Jaká pravidla budou platit od pondělí? Česko se probudí do mnohem přísnějšího režimu

PRAHA Po tři březnové týdny se Česká republika propadne do polospánku, kvůli odvrácení kolapsu nemocnic vláda vyhlásila striktní omezení pohybu, prodeje a sociálního kontaktu.

Opatření platí od půlnoci na pondělí, jednoduše je lze charakterizovat motem: zůstaňte doma, a když už ven musíte, vezměte si respirátor. Nová pravidla bude namátkově kontrolovat policie posílená až o pět tisíc vojáků, škála trestů je od domluvy po dvacet tisíc korun. Podívejme se postupně, do jakého režimu se země od pondělí ponoří.

Omezený rádius pohybu

Nikdo nesmí opustit svůj okres nebo hlavní město, žije-li v něm. Je jedno, jestli člověk bude tam, co přebývá běžně, má hlášené trvalé bydliště nebo na svojí chatě, ale před pondělkem si musí jedno z těch míst vybrat a až do konce platnosti opatření tam setrvat. U párů, co žijí každý jinde, doporučuje vláda (dočasné) sestěhování, chtějí-li se vidět.

Výjimku ze zákazu tvoří cesty do práce a za prací, k lékaři, na úřady a kvůli péči o blízké nebo zvířata (člověk může mít třeba kotce s králíky ve vedlejším okresu). Omezení neplatí na účast na pohřbu, tam mohou lidé z celé země, ale v maximálním počtu patnácti; na svatbu ale smí jen lidé z jednoho okresu, přejíždět není dovoleno, a taky jich může být patnáct. Když někdo pojede na letiště, aby odcestoval ze země, taky může projet po cizích regionech, stejně jako když pojede na zkoušku či na praxi, závora neplatí ani pro řidiče rozvážkové služby. Zjevný tranzit je povolený, ale bez zastavování.

Účel cesty se dokládá buď potvrzením od zaměstnavatele či objednatele, žádankou od doktora nebo čestným prohlášením, formulář je na webu ministerstva zdravotnictví, ale lze ho i napsat ručně. Policie nebo vojáci vždycky individuálně uváží, jestli jim připadá člověk a jeho vysvětlení důvěryhodné. Třeba rodina s lyžemi a krosnami a potvrzením od zaměstnavatele podezření těžko unikne.

Od devíti večer do pěti ráno platí, že ven má jít člověk jen ve zcela nezbytných případech: musí neodkladně pomoci blízké osobě, zachraňovat majetek, jít do práce nebo z ní, případně je pobyt na ulici jeho prací, to se týká třeba policistů nebo tramvajáků. Taky se smí venčit psy, do půl kilometru od domu.

Přes den by člověk neměl chodit nikam, pokud tam vysloveně nemusí. Do „musím“ kategorie spadají vedle doktorů či nákupů taky pobyty v přírodě, parku, venkovní sportování, lidé mohou odjet i na svoji chatu nebo do zahrádkářské kolonie, ale pozor, tady už neplatí perimetr okresu: na vydýchání v přírodě či na chatě, odkud se chce člověk zase vrátit domů, se vztahuje omezení pouze na území obce, kde se ten domov nachází. Nadto se smí na hřbitovy.

Sociální kontakt

Každý by měl na tři týdny vydržet jen se členy vlastní domácnosti, pokud to aspoň trochu jde. Když pojede na chatu nebo na výlet, není dovoleno přibírat k tomu příbuzné nebo přátelé, co spolu nežijí pod jednou střechou. Na veřejných místech spolu mohou být nejvýše dvě osoby, co nejsou členy jedné domácnosti, a pokud nejsou, musejí u toho mít nasazenou ochranu dýchadel. Obce a další provozovatelé mají důrazně doporučeno, aby zavřeli dětská hřiště, nebo je aspoň osadili cedulí o zákazu vstupu.

Zaměstnavatelé mají nařízeno poslat svoje lidi na home office, pokud to charakter práce umožňuje. V podnicích mají zůstat jen ti, bez kterých se to opravdu neobejde, třeba ostraha. Průmyslová výroba není omezením dotčená, vláda tam jen spustí dobrovolné pravidelné testování, které by za pár dnů mělo přejít v povinnost.

Zakrytý nos a pusa

Tam, kde je vyšší koncentrace lidí, musí dýchadla pod respirátor FFP2, KN95 nebo N95 a vyšší, v tom jsou obsažené i nanorespirátory. Takovými místy jsou zastávky hromadné dopravy a její prostředky, včetně dálkových vlaků a autobusů, obchody a další veřejné budovy, zdravotnická a sociální zařízení; jen děti od 2 do 15 let mohou mít i chirurgickou roušku. Nic jiného na obličeji nestačí. Chirurgická rouška představuje alternativu při pohybu všude jinde mimo domov, včetně zastavěných částí obce a zjednodušeně řečeno tam, kde na sebe narážejí více než dva lidi. Látkové roušky nebo šály už nedostačují nikde. Celkový pardon náleží dětem do dvou let.

Obchody, trhy

Většina provozoven bude mít zavřeno, velmi podobně jako tomu bylo loni na jaře. Pořád zůstal relativně macatý seznam výjimek potřeb, které vláda považuje za esenciální a nezbytné tak, že ani na tři týdny se lidé neobejdou bez jejich přímého, prezenčního pořizování.

Pardon mají: prodejny potravin, drogérie, lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, čerpací stanice včetně bezobslužných automyček, zverimexy, optiky, trafiky, zahrádkářské potřeby a květinářství, jízdenkové pokladny, železářství a domácí potřeby (nepovažují se za ně podlahové krytiny a nábytek).

Nadále normálně funguje také pohřebnictví, odtahová služba, servisy elektroniky i domácích potřeb a všechny výdejny zboží koupeného přes internet. Jezdí rovněž taxíky.

Pokud je v provozovně i zakázaný sortiment, prodávat se nesmí a obchodník má povinnost oddělit ho tak, aby se k němu zákazníci nedostali.

Úplně zavřeno má být o státním svátku i jiném svátku, a to celý den, v ostatní dny od devíti večer do pěti ráno. Netýká se to čerpacích stanic, lékáren, prodejen na nádražích a letištích. Zdravotnických potřeb, taxíků a stravovacích prostor v hotelích nebo podnicích.

Trhy nejsou dovolené, ani pojízdné prodejny, výjimku mají krámky na kolečkách jen tehdy, když nabízejí potraviny a drogérii a jezdí do míst, kde to jinak pořídit nejde.

Velká nákupní centra musí omezit lavičky tak, aby se na nich nedalo shlukovat, nelze se připojit k bezdrátovému internetu, nefungují dětské koutky. V malých i velkých provozovnách nesmí být více než jeden zákazník na 15 metrů čtverečních.

Hospody, restaurace, stravovny

S výjimkou závodních jídelen pro zaměstnance a hotelových restaurací nesmí žádný stravovací provoz pustit hosty ke stolům, výdej jídla a pití přes ulici, případně rozvoz tím není dotčený. Člověk si smí sníst a vypít, co si pořídil i na ulici – pokud to nemá promile – ale tak, aby od ostatních, co nejsou členy jeho domácnosti, držel aspoň dva metry.

Hotely mohou sytit jen své hosty (a ubytovat se mohou jen lidé na služební či obchodní cestě, k čemuž musejí mít doklad), závodní jídelny zaměstnance daného podniku, a to všecko leda v době od pěti hodin ráno do devíti večer. U stolu sedí nejvýš čtyři lidi, mezi stoly je aspoň půl druhého metru, celkově tam nesmí být víc lidí než míst k sezení. Hudba nesmí hrát ani z rádia.

Nikde venku, na veřejnosti, se nesmí pít alkohol, uvnitř stravovacích zařízení (při řečených omezeních) ano.

Ubytování

Žádná krátkodobá a rekreační ubytování nejsou dovolená, pokud to není za účelem podnikání či výkonu práce. Například přijedou do obce lešenáři a musejí někde přespávat. Účel cesty se dokládá potvrzením od objednatele služby nebo zaměstnavatele. Provozovatel hotelu či penzionu má povinnost doklad vyžadovat a pak ho schraňovat, dokud má hosta v domě. Do hotelového pokoje smějí složit hlavu také ti, komu byla nařízená pracovní povinnost (třeba medici), cizincům, kteří tu nemají jiné bydliště, ale vládnou oprávněním ke vstupu do země, lidem, co museli vycestovat za zdravotním výkonem, třeba na operaci do jiného města, než kde žijí, smí s nimi bydlet i doprovod. Ubytování lze také vyčlenit pro účely izolace nebo karantény pro covidové případy.



Volnočasová zábava

Pro diváky je jakákoli produkce zakázaná: žádné kino, divadlo, koncert ani cirkus. Umělci mohou zkoušet, přímo při práci i bez zakrytých úst a nosu. Zpěv má obecnou stopku, protože urychluje let kapének, ale v rámci zkoušení scénického díla se povoluje s tím, že počet lidí na jevišti nebo zkušebně nesmí překročit počet metrů podlahové plochy děleno čtyřmi. Hráči na nástroje se od sebe drží aspoň 1,2 metru daleko, ti se smyčci užívají každý svůj notový pult, pokud to prostor povoluje.



Nesmí se konat ani poutě či podobné tradiční akce, zavřeno mají herny, sázkové kanceláře a kasína, všechna vnitřní sportoviště od posiloven až po kuželny. Dostat se nepůjde ani na bazén (fungovat smí jen rehabilitační lázně pro klienty, kteří jedou na pojišťovnu), do zoologické či botanické zahrady, muzeí, galerií, zámků, hradů či hvězdáren. Nejezdí vleky ani lanovky. Zavřeno mají diskotéky i tančírny.

Na červené stojí také kongresy, vzdělávací akce a zkoušky. Pokud tedy nejde o praxi a prokázaní způsobilosti u lékařských profesí, hasičů, dovoleny jsou též rekvalifikace a autoškoly: v jeden moment u toho nesmí být víc než deset osob, je-li zkouška ze zákona veřejná, maximálně tři hosté. V autě při výcviku nebo zkoušce je nutné mít aspoň dvojkový nebo srovnatelný respirátor (FFP2, KN95, N95 a vyšší) bez výdechového ventilu.

Je možné si půjčit čtivo z knihovny, ale musí se nejdříve dálkově objednat, vyzvednout a vrátit ideálně bezkontaktně. Pokud to musí být kontaktně, pak s aspoň dvojkovým respirátorem.

Škola a péče o děti

Všechny stupně školství, od mateřinek po univerzity, budou na petlici. Výjimku mají jenom školky pro děti zdravotníků, jinak nic. V provozu nebudou ani dětské skupiny, kroužky nebo jiná zařízení pro péči o děti. Pro řadu zaměstnanců to bude problém, protože není v jejich možnostech skloubit děti s prací: stejně jako na jaře budou muset přejít do režimu ošetřovného.