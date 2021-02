Nová opatření mají potenciál zbrzdit epidemii za 14 dní. Na začátku března má být denně 20 tisíc nakažených

Praha Chystaná opatření a tlak na jejich dodržování mají potenciál šíření nákazy zbrzdit. Asi za dva týdny by se nálož v populaci začala snižovat, informovalo v pátek v tiskové zprávě ministerstvo zdravotnictví. Kromě reprodukčního čísla roste i relativních pozitivita testů. Denně přibývá kolem 2000 nově nakažených nad 65 let, z nichž třetina bude potřebovat péči v nemocnici.

„Udržení stávajících opatření, tlak na jejich dodržování a další posílení má potenciál šíření nákazy zbrzdit a po asi 14 dnech od zavedení virovou nálož v populaci snižovat. I tak je nutné počítat s minimálně desetidenním nárůstem hodnot od zavedení opatření, přičemž na počátku března denní počty nakažených překročí 20 000,“ uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.



Nová opatření by podle něj měla snížit na nulu školní kontakty, pracovní kontakty by se mohly snížit o 20 % i díky posílení práce z domova a podobně je sníží i další omezení volnočasových aktivit. Pokud by se omezení nezavedla, může být podle Duška v březnu průměrně denně nově nakažených více než 30 000 lidí. Až 17 % z nich budou lidé v riziku vážného průběhu nemoci.



Vývoj počtu nových případů covidu-19 odpovídá reprodukčnímu číslu 1,2. Ministerstvo předpokládá, že se bude dál zhoršovat. „V průběhu února došlo k jejímu zrychlení, a to i přes zachování opatření ke snížení počtu osobních kontaktů. Zásadní podíl na zhoršení situace má vzestup a rychlé šíření nových variant koronaviru,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví v dnešní tiskové zprávě.



Přibývá také lidí, kteří směřují do nemocnic. Za čtvrtek bylo nově přijato 652 hospitalizovaných a celkově v nemocnicích leželo 7176 pacientů s covidem-19. Reálně je ale zátěž nemocnic kvůli koronaviru vyšší, část pacientů tam leží i po skončení pozitivity kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Pacienti na jednotkách intenzivní péče tvoří už 21 procent hospitalizovaných. Celkem jich je 1433, z nichž 717 potřebuje umělou plicní ventilaci a 27 přístroj pro mimotělní okysličování krve ECMO.