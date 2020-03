Masivní přesun lidí na práci z domova způsobil kolaps některých sítí. Nedalo se dovolat

Zákazníci mobilních operátorů zaznamenali zejména v pondělí zvýšené potíže. Ty se týkaly hlavně Vodafonu, jehož zákazníci se nemohli dovolat do ostatních sítí. V současné situaci by již měly být největší problémy vyřešeny. Provoz ale zůstává zvýšený, uživatelé tedy mohou vyzkoušet různé alternativy.

Podle mluvčího Vodafonu Ondřeje Luštince bylo příčinou těchto potíží násobné navýšení provozu mezi mobilními sítěmi v důsledku masivního přesunu obyvatel na práci z domova. Komplikace způsobilo i zprovoznění státní linky 1212 k informacím o koronaviru, i o tu byl takový zájem, že se na ni nedalo dovolat.

„Objem provozu je v těchto dnech násobně vyšší i v porovnání s nejvytíženějšími dny o Silvestru a způsobil přetížení propojovacích bodů mezi mobilními sítěmi,“ vysvětluje Luštinec technickou příčinu.

Podle mediálního zástupce operátora pracovali technici na odstranění potíží celé pondělí a přes noc i do úterka. „Podle dostupných informací je provoz mezi sítěmi Vodafonu a T-Mobilu už stabilní. A před úterní čtrnáctou hodinou se podařilo stabilizovat i propojení se společností O2,“ sdělil Luštinec. Kapacita pro volání by teď měla být tedy u všech operátorů dostatečná a potíže by se již vyskytovat neměly. Nicméně nadále platí, že provoz je zvýšený a existuje tak i vyšší riziko, že dojde ke komplikacím.

„V uplynulých dnech jsme zaznamenali zvýšený provoz v mobilní i fixní síti, který se týká jak dat, tak hlasového provozu. Zvýšený provoz však nemá vliv na funkčnost služeb, výpadky v naší síti neregistrujeme,“ říká mluvčí operátora O2 Lucie Jungmannová. Podobně hovoří její kolega Jiří Janeček z T-Mobilu.

„Od minulého týdne vzrostl v porovnání s týdnem, kdy nebyla v účinnosti žádná opatření, provoz v mobilní síti v průměru o 20 %,“ popisuje nárůst Jiří Janeček z tiskového oddělení operátora T-Mobile. Podle něj v pondělí oproti situaci před týdnem vzrostl datový provoz o 22 %, hlasový byl dokonce o 33 % silnější. V úterý se podle něj situace trochu zklidnila a firma nezaznamenala žádné potíže.

Přesto operátoři své sítě neustále monitorují a chystají případné změny. „Jsme připraveni přijmout opatření na další posílení kapacity,“ říká Janeček. V případě, že se ovšem objeví další potíže, rychlé řešení pro samotného zákazníka nemusí být jednoduché. Pokud hovory nefungují, nepomůže podle Janečka ani změna technologie, tedy třeba volání v LTE či wi-fi sítích namísto 2G. Tyto funkce se dají nastavit v menu mnoha moderních smartphonů, ale vyšší pravděpodobnost toho, že se zákazník dovolá, nepřinesou. Volání přes wi-fi alespoň zlepší kvalitu hovoru v místech se špatným signálem.

Přesto určitá záložní řešení existují. Při telefonování například mnoho uživatelů může sáhnout po čím dál více opomíjené pevné lince, kterou mají mnozí stále k dispozici. Navíc se zdá, že datové služby mobilních operátorů snáší aktuální vyšší zatížení lépe, než tomu bylo v pondělí u hlasových, takže v případě nutnosti se mohou lidé vzájemně propojit pomocí různých messenger aplikací. „Naše datové služby fungovaly a fungují bez problémů, to znamená, že lidé například mohou volat přes internetové aplikace, jako je WhatsApp a podobné,“ radí Ondřej Luštinec z Vodafonu.

Konkurenční operátoři navíc takové spojení, které může být v aplikacích jako WhatsApp, Facebook Messenger, Skype a dalších třeba i ve formě videohovoru, svým zákazníkům ulehčují. Jak O2 tak T-Mobile totiž svým paušálním zákazníkům dávají neomezená data zdarma. V extrémních případech tak jen musí zákazníci počítat s možností snížení přenosové rychlosti oproti někdejším maximům, ale pro běžné funkce by nemělo být zpomalení nikterak výrazné.