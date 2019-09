Jančurově RegioJetu se daří, za půl roku vydělal přes 100 milionů korun

Brno Železniční soukromý dopravce RegioJet byl za letošní první pololetí v zisku před zdaněním 102 milionů korun a za celý rok očekává přes 200 milionů, což by byl dvojnásobek proti loňsku. Tržby v pololetí činily 905 milionů korun. Dopravce začal fungovat na českých kolejích v roce 2011, v zisku byl v pololetí poprvé v roce 2015.

Do výsledků není zahrnutá slovenská část společnosti, která provozuje státem objednávané vlaky z Bratislavy do Komárna. Za tři čtvrtletí dopravce převezl 4,6 milionu cestujících, což je desetiprocentní meziroční nárůst. Počty cestujících rostou v posledních letech všem dopravcům s rostoucí oblibou železnice.



Firma patřící Radimu Jančurovi postupně expanduje s vlaky na komerční riziko na trase z Prahy na Ostravsko a na východní Slovensko a také na trase z Prahy do Brna a dále do Bratislavy a do Vídně. Od prosince začne jezdit také na státem objednávané rychlíkové lince z Brna do Bohumína a na komerčních spojích do Maďarska a na Ukrajinu, očekává proto další růst. Kupuje další lokomotivy a vagóny pro další spoje.

Státní České dráhy v prvním pololetí letošního roku vykázaly zisk 441 milionů korun, což je meziročně o 179 milionů korun více. Ziskové byly nákladní i osobní doprava, které pomohly rostoucí tržby z jízdného.



Soukromý dopravce Leo Express měl v prvním pololetí letošního roku obrat téměř půl miliardy korun, což je meziroční nárůst asi o 185 milionů Kč. Zisk před zdaněním a započtením úroků v pololetí činil 62 milionů Kč, meziročně o 58 procent více.