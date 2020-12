Rozvolněné Česko vyrazilo ve velkém na nákupy. Obchody počítají zákazníky i lžícemi na boty

PRAHA „Pane, prosím, tady máte lžíci. Počítáme vás podle toho,“ vyvolává asistentka prodejny s obuví Deichmann na pražském Zličíně. Ochranka u dveří se sklání ke koši s nápisem „vydezinfikované lžíce“ a jednu rovnou podává neposlušnému zákazníkovi. Do ulic se vrátily tisíce lidí lačných po nákupech a obchodníci se tak museli na čtvrteční otevření dobře připravit.

Tlak na rozvolnění byl obrovský, přiznal Hamáček. Sám chtěl ještě počkat, přesvědčila ho hrozba plných obchodů

„Vejde se nám sem přesně třiatřicet lidí, takže tady máme třiatřicet lžic. Použité dáváme potom támhle do koše,“ vysvětluje prodavačka Marta z Deichmannu a ukazuje na koš s nápisem „použité lžíce“. Zároveň dodává, že hlavní vlnu zákazníků očekávají teprve o víkendu.



Pokud si odmyslíme obličeje stále vyhlížející zpoza roušek, atmosféra v městských ulicích už ve čtvrtek začala připomínat život před pandemií koronaviru. Lidé klábosí u kávy za skleněnými výlohami kaváren, pojídají chlebíčky v závodních jídelnách a stoly restaurací se od oběda plní. Vše samozřejmě probíhá za dodržování stále platných opatření. V prostorách znovuotevřených provozoven je lidí celá řada.

Jeden člověk na 15 metrů čtverečních - to je pro obchody směrodatné. Počet zákazníků hlídá každý po svém, kreativitě se zde meze nekladou. Ke košíkům v supermarketech přibyly kromě nazouvacích lžic i nákupní tašky nebo třeba očíslované kartičky. „Když vypotřebujeme kartičky, tak to zastavíme a lidi musí čekat venku,“ reaguje pro Lidovky.cz asistentka prodeje Ivana.

Kadeřnictví mají objednávky na týdny dopředu. Lidé stáli i několikahodinové fronty

Některé obchody si však s nařízením přespříliš hlavu nelámou. „Jednou za hodinu já nebo někdo z kolegů spočítáme, kolik je na prodejně zákazníků, pokud je to plus-minus 70, další příchozí už nepouštíme,“ sdělila pro Lidovky.cz manažerka prodejny H&M v obchodním centru Anděl.

Naopak některé větší prodejny se na počítání připravily lépe a zákazníky hlídají pomocí automatických čidel. „Mám tady tenhle přístroj, pokud napočítá 126, zavřu dveře a nikoho dalšího nepustím,“ popsal pro reportérku serveru Lidovky.cz zaměstnanec security služby u vchodu do prodejny s oblečením Zara Na příkopě. Uvnitř pak zaměstnanci hlídají rozestupy a roušky.

Fronty místo u kas před prodejnou

Omezený počet zákazníků na prodejně se však ukázal jako problém především pro malé provozovny, kam se „vejdou“ jen desítky či jednotky lidí. Už během prvního dne byly na pokraji svých kapacit a fronty se místo u kas tvořily před vstupem. „Je to nepříjemné, snažím se něco si vybrat, ale lidé se na mě přes výlohu nervózně koukají, ať si pospíším,“ svěřila se pro Lidovky.cz jedna ze zákaznic obchodu Calzedonia v obchodním centru Quadrio.

O to více se pak prodejci obávají právě nadcházejícího víkendu. „Už to, co je tady dneska, připomíná běžný víkendový provoz. Sobota a neděle bude šílená,“ říká asistentka prodejny s oblečením, která si přála zachovat anonymitu. A potvrdila to i asistentka prodejny s obuví CCC Ivana: „O víkendu počítáme s tím, že lidi budou čekat před prodejnou,“ říká. Zapálení zákazníci se tak musí připravit na desítky minut strávených v mrazivých teplotách či v rizikovějších prostorách uzavřených obchodních center.

Otevření kamenných prodejen ale uvítaly také doručovací společnosti, které během předvánočního náporu, letos navíc posíleného covidovým zájmem o online nákupy, se už musely uchýlit k omezení denního limitu příjmu zásilek.