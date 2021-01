Samsung představil novou řadu telefonů Galaxy S21, mají větší obrazovku i lepší fotoaparát

Soul Samsung Electronics představil tři verze nového vlajkového chytrého telefonu Galaxy S21. Novou výbavou je stylus S Pen pro práci na obrazovce. Přístroje zaměřené na lidi pracující z domova a hráče představil Samsung o více než měsíc dříve, než je u něj obvyklé. Podle některých analytiků může být důvodem to, že chce Samsung co nejvíce vytěžit z problémů čínské Huawei, uvedla agentura Reuters.

Nová řada se může pochlubit větší obrazovkou, lepším fotoaparátem a bateriemi s delší výdrží. Je také levnější než loňská řada, která byla představena těsně předtím, než globální ekonomiku zasáhla pandemie.



Samsung představil tři verze přístroje s úhlopříčkou obrazovky od 6,2 palce (15,7 cm) po 6,8 palce (17,3 cm), která je optimální pro sledování videa a hry. Jsou určené pro sítě 5G. Ceny přístrojů se pohybují od 799,99 USD (17 200 Kč) po 1199,99 USD (25 800 Kč). K prodeji budou od 29. ledna.



Nejdražší model Galaxy S21 Ultra je vybaven stylusem, tedy dotykovým perem, které lze využít k psaní, kreslení či dálkovému ovládání mobilu. Doposud stylus měly přístroje Samsungu řady Note. Podle analytiků by to mohlo naznačovat, že Samsung plánuje obě řady chytrých telefonů spojit. Mohl by si tím uvolnit zdroje na to, aby ze svých vyspělých rozkládacích telefonů učinil produkty pro masový trh.



Samsung se snaží posílit podíl na trhu poté, co čínského konkurenta Huawei Technologies zasáhly americké sankce, které mu omezily dodávky a poškodily prodej, upozorňují analytici. Samsung čelí silné konkurenci od čínských prodejců v kategorii vyspělých přístrojů, které se dají používat při práci z domova v době pandemie a také pro hraní videoher.



Samsung také ukázal nová sluchátka a přístroj SmartTag pro vyhledávání věcí. Bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Pro jsou nenápadnější než předchozí modely, mají být více odolné vůči vlhku a mít lepší kvalitu zvuku. SmartTag se připojí k různým věcem, jako klíče, taška nebo obojek u domácích zvířat, a umožňuje tyto věci sledovat prostřednictvím mobilní aplikace.