Škoda Garde, Tatra od Hanzelky a Zikmunda nebo Stříbrný šíp. Mezinárodní strojírenský veletrh zavzpomíná na legendy

BRNO/PRAHA Mezinárodní strojírenský veletrh letos slaví 60. jubileum. Na brněnském výstavišti se celkem koná šest průmyslových veletrhů a ojedinělá výstava, která připomíná 100 let od vzniku Československa. V rámci výstavy 100RIES se představí jedenáct světových unikátů. Za zmínku stojí například Tatra T87 od cestovatelské dvojice Hanzelka a Zikmund nebo koncept Škody Vision X, který bude mít českou veletržní premiéru.

„Letošní ročník je mimořádné slavnostní. Nejde jenom o oslavu sta let Československa, ale také to bude šedesát let od vzniku strojírenského veletrhu v Brně,“ prohlásil ještě před začátkem Mezinárodního strojírenského veletrhu Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Tradiční veletrh, který se koná od 1. do 5. října na výstavišti v Brně by se dal rozdělit na dvě části. Návštěvníci se můžou těšit na nejnovější roboty, virtuální realitu či expozice věnované digitalizaci a Průmyslu 4.0. Zároveň se ale veletrh ohlédne do historie, připomene legendy českého a slovenského průmyslu v rámci retrospektivní výstavy 100RIES.



Slovenskou designerskou tradici připomene koncept osobního vozu Tatra 603X.

Socha Masaryka se vrátí do Brna

Mezi největší lákadla výstavy má patřit replika sochy Tomáše Garrigua Masaryka, která byla v Brně vystavena v roce 1928. Originál i bronzové odlitky jsou ztracené, replika ale vznikne díky 3D technologiím. Od pondělního odpoledne až do pátku bude sochu frézovat víc jak třímetrový robot. Přímo před očima návštěvníků ji dokončí sochař Ladislav Jezbera.



„Vybrali jsme příběhy napříč průmyslovými obory. Chybět nebudou samozřejmě dopravní stroje od osobních aut přes nákladní vozy, autobusy, vlaky až po letadla, představíme ale i slavné československé obráběcí stroje, elektrotechnické exponáty nebo tryskový stav,“ doplnil ředitel marketingu a komunikace společnosti Veletrhy Brno Jiří Smetana.



Aero 50 Dynamik je meziválečným vozem s aerodynamickou karoserií. K vidění bude na letošním MSV.

K vidění bude jedenáct světových unikátů, které existují pouze v jediném exempláři, nebo mají jedinečnou historii. Vypíchnout lze například Tatru T87, se kterou cestovala československá legendární dvojice Hanzelka a Zikmund nebo vůz Škoda 743 Garde kupé z roku 1982 s výrobním číslem jedna. Automobil byl prvním sériově vyráběným vozem na Slovensku a do Brna se vrátí po 35 letech. Dalším ojedinělým exponátem je historická Tatra 148 v tradiční oranžové barvě. Bude se jednat o raritní verzi VS1 s vysokozdvižnou sklápěcí nástavbou.

V Brně se objeví také první brněnský automobil Z Omega. Jeho originál se sice nedochoval, ale tovární dokumentace ze Zbrojovky umožnila vyrobit přesnou repliku vozu. Veletržní premiéru v Česku si odbude koncept městského crossoveru Škoda Vision X. Návštěvníci brněnského výstaviště budou mít po celou dobu výstavy možnost zhlédnout meziválečnou motorovou lokomotivu s názvem Stříbrný šíp, která je jedinným exemplářem.



Prim bude hrát i digitalizace

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně však nebude jenom o historii. Velká část expozic bude věnována moderním technologiím a robotům. „Když jsme s vystavovateli řešili, na jak velké ploše jim umožníme představit vlastní expozici, tak jsme preferovali to, zda přivezou nejlepší a nejmodernější technologie, zejména z oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0,“ řekl generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.



Všechny pavilony brněnského výstaviště jsou vyprodány, během pěti dnů se zde představí přibližně 1650 firem z více než 32 zemí. Podíl zahraničních účastníků dosáhne stejně jako v posledních letech 50 procent. Nejvíce jich přijede z Německa, Slovenska a Číny. Mezinárodní strojírenský veletrh je součástí komplexu několika průmyslových veletrhů. Společně s ním se od 1. do 5. října uskuteční dalších pět veletrhů, které se konají vždy v sudých ročnících.