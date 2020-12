Sony stahuje z obchodu PlayStation videohru polského výrobce. Podle hráčů je plná softwarových chyb

Tokio Japonská společnost Sony stahuje ze svého obchodu PlayStation Store hru Cyberpunk 2077 od největšího polského výrobce a distributora videoher CD Projekt. Reaguje na četné stížnosti hráčů, kteří upozornili, že videohra je plná softwarových chyb a nedostatků. Informovala o tom v pátek agentura Reuters. Sony nabízí plnou kompenzaci těm, kteří si hru zakoupili. Polská firma slibuje nápravu.

Neobvyklý krok je zatím nejnovější ranou pro polský podnik, jehož akcie na burze ve Varšavě po vlně nespokojenosti mezi uživateli her spadly asi o 30 procent. Nelibě se na adresu podniku vyjádřili i recenzenti, kteří si stěžovali, že neměli k titulu Cyberpunk 2077 dostatečný přístup ještě před oficiálním zahájením prodeje 10. prosince.



Silně negativní reakce na několikrát odložený začátek prodeje hry vedly i ke kritice toho, jaký mediální humbuk se odehrává před uvedením nových her na trh. Zmiňována je v této souvislosti i spoluvina recenzentů, kteří se na bombastické propagaci her podílejí, a podmínky, za kterých před uvedením her na trh pracují řadoví developeři.

CD Projekt, ve snaze minimalizovat škody, slíbil nápravu prostřednictvím aktualizací. Dění kolem polské firmy je ale obecně vnímáno tak, že firma riskuje dobré vztahy s fanoušky, které budovala mnoho let, poznamenal Reuters.

„Digitální i fyzické kopie této hry budou mít neustálou podporu a budou mít od firmy také budoucí aktualizace,“ uvedla firma ve sdělení. Dodala, že hráči si stále mohou kupovat verzi v krabici a že všechny digitální kopie dosud prodané přes PlayStation Store se dají používat.

CD Projekt byl založen v roce 1994 a působil i v České republice, kde prodával počítačové hry. Bývalou českou pobočku firmy v roce 2010 koupila za symbolický jeden zlotý (tehdy 6,30 Kč) polská společnost Mayflower. Pobočka pak změnila název na Computer Games Distribution a opět změnila majitele.