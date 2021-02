Stát už rozděluje kompenzace podle poslušnosti žadatelů. Řada porušujících podniků o ně ani nežádá

Praha Porušuješ vládní protiepidemická opatření? Otevřel jsi provozovnu, hospodu, hotel, fitko či lyžařský vlek navzdory zákazu? Přijdeš o covidovou dotaci. Stát už v řadě kompenzačních programů začal „třídit“ žadatele na poslušné a rebely. Ti druzí mluví o šikaně, případně ani žádnou pomoc od státu nechtějí. Nebo nesplňují i některé jiné podmínky.

Nikdo ještě dotaci vrátit nemusel, ale ministerstva už varují před kontrolami, případně i trestním stíháním, pokud zjistí, že podnikatel nedodržel některé z podmínek podepsaného čestného prohlášení.



Ne ve všech případech se ale takové čestné prohlášení vztahuje i na dodržování vládních protiepidemických opatření. Což je třeba případ programu Antivirus a náhrady mezd. Řada dalších už ale poslušnost ohledně státního zákazu provozu vyžaduje.

Například nejnovější, třetí výzva programu Covid Nájemné (50 procent částky nájmu za uplynulé tři měsíce), do které se budou moci zájemci hlásit od zítřka, nabízí peníze za období loňského čtvrtého čtvrtletí. Podmínku dodržení všech vládních omezení tam ministerstvo průmyslu přidalo v dodatku z 26. ledna.

Otevřel v prosinci? Má smůlu

„Pokud žadatel v minulosti nedodržel pravidla a třeba otevřel restauraci v prosinci navzdory zákazu, pak v nových programech podporu neobdrží,“ řekl serveru Lidovky.cz vicepremiér a šéf resortů průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

V případě ministerstva průmyslu se žadatelé už selektují třeba i v nedávno spuštěném programu Covid Gastro (400 korun za zaměstnance a každý den nuceného uzavření provozovny).

Právníci upozorňují, že Česko nemá s takovou formou podmínek pro udělení dotací žádnou zkušenost. „Musíme upozornit, že současná situace je i v právu nevídaná,“ reaguje například partner pražské advokátní kanceláře Havel & partners Ivan Rámeš, který se specializuje na tuto oblast práva.

„Podmínka by se měla uplatnit jen do budoucna, to znamená nikoliv na již poskytnuté dotace, aby se s ní adresáti mohli seznámit a odpovídajícím způsobem na ni reagovat. Dále by měla být přiměřená a precizně vymezená,“ uvedl pro serveru Lidovky.cz Rámeš.

Například ministerstvo práce a sociálních věcí v programu Antivirus o zavedení podmínky dodržení vládních restrikcí neuvažuje. Žadatelé se v čestném prohlášení zavazují například, že nejsou v likvidaci nebo v konkurzu nebo že jim nebyla v období tří let před podáním žádosti uložena pokuta za nelegální zaměstnávání.

Otevření provozu v době zákazu by nemělo bránit podnikateli v čerpání finanční pomoci ani v případě kompenzačního bonusu pro OSVČ (500 korun za každý den vládního zákazu provozu) od ministerstva financí. „Bohužel kompenzační bonus není dotace, ale daňový bonus. A Finanční správa nemá ze zákona pravomoc porušení vládního opatření zkoumat či vymáhat vrácení bonusu,“ vyjádřila se ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Oproti tomu ministerstvo pro místní rozvoj vyžaduje závazek dodržení vládních opatření ve všech dotačních titulech souvisejících s koronavirem (Covid Lázně, Ubytování, Podpora cestovního ruchu, Školy v přírodě).

„Poskytnutí pravdivých informací v žádosti o dotaci je předmětem následné veřejnosprávní kontroly. Za nedodržení tohoto prohlášení, respektive neuvedení pravdivých informací by žadatel přišel o dotaci a také se vystavuje trestnímu stíhání,“ říká mluvčí resortu Vilém Frček.

Státní šikana, tvrdí rebelové

Do rebelie proti vládním opatřením se zapojilo formou otevření provozu několik desítek ze zhruba 40 tisíc všech gastro podniků v Česku, provoz dočasně spustily také některé lyžařské vleky nebo fitness centra. Děje se tak v době, kdy se v Česku nabírá na síle nakažlivější britská mutace viru.

Podle svých slov však bojují proti státní šikaně, omezování svobody a také se snaží zabránit kolapsu svého podnikání. Někteří z těchto podnikatelů využívají část státních programů, často ale na kompenzace nedosáhnou nebo už o ně ani nezkoušejí žádat.

„Nonstop nouzový stav a jeho prodlužování je státní diktatura. Jako dlužníci státu nemáme na kompenzace nárok, i když do potíží jsme se nedostali vlastní vinou. Mít otevřeno je naše jediná záchrana,“ uvedl pro Lidovky.cz provozovatel už týdny fungující kavárny a zakladatel iniciativy Manifest, pražský podnikatel David Tesař. K jeho výzvě, aby se podnikatelé nebáli otevřít provozovny, se jich přidala zhruba desítka. Další vzbouřence zaštiťuje iniciativa Chcípl PES.

Většina restaurací ale státní zákaz dodržuje. I když kritikou na adresu vlády také nešetří. „Zoufalá je zejména ta bídná pomoc státu a neskutečný chaos. My se ke Chcíplému psu a Manifestu ale nepřidáme, stalo se z nich nátlakové politické hnutí a my politiku do podnikání netaháme,“ prohlásil pro server Lidovky.cz nejmenovaný majitel jedné ze sítě restaurací u nás.