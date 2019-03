Svátek módy startuje. Fashion Week uvítá i návrhářku Zary

Praha Mercedes-Benz Prague Fashion Week představí v následujících dnech více než dvacet přehlídek oděvních návrhářů nejen z Česka a Slovenska. Nebude chybět Jan Černý, současný stážista nejžádanější značky světa Louis Vuitton, ani španělská návrhářka Melania Freirová, která je též designérkou konfekční značky Zara. Módní akci by si nemělo nechat ujít na 18 tisíc návštěvníků.

Svátek módy Mercedes-Benz Prague Fashion Week pravidelně představuje oděvní kolekce českých a slovenských návrhářů a značek. Letos zve odbornou veřejnost, nákupčí i milovníky módy do pražského obchodního domu Kotva, kde proběhne většina přehlídek. Oděvnímu designu ale bude – kromě pátého patra unikátní stavby ze 70. let – věnován také Lobkovický palác, pětihvězdičkový hotel Four Seasons či alternativní prostor v pražském podzemí DUP39. Ke včerejšímu dni bylo na tuto akci dostupných už jen několik málo vstupenek, jejichž ceny se pohybují mezi čtyřmi a dvanácti tisíci korun.

Nové tváře

V programu se letos objeví stálice pražského týdne módy, jako jsou značka Laformela, slovenský návrhář Miro Sabo nebo designérka Petra Balvínová.

Na seznamu naopak chybí jiná známá jména jako Jakub Polanka, Pavel Brejcha nebo značka Chatty. Právě duo Anna Tužková a Radka Sirková se rozhodlo Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) letos vynechat a svou kolekci pro podzim a zimu 2019/2020 představí příští týden v Maďarsku – v rámci Budapest Central European Fashion Week.

Na módním mole se ovšem lze těšit na hned dvě nová jména – pletařskou značku Božidara a mladou návrhářku Vandu Janda. Celým jménem Božidara Richterová je známá jako tvůrkyně ručně pletených retro svetrů z luxusní příze, ale i vlastní kolekce jednoduchých ženských šatů. V pondělí by měla představit řadu pletených outfitů inspirovaných 60. léty. Původním povoláním učitelka francouzštiny své svetry dnes prodává nejen po Česku, ale díky úspěšné prezentaci na sociálních sítích plete i pro zimomřivé zákazníky po celém světě.

V pondělí bude Božidaře sekundovat další nováček akce, slovenská influencerka Vanda Janda. Ta začínala jako blogerka, již dnes na Instagramu sleduje více než 27 tisíc lidí. Ačkoli je stále studentkou pražského UMPRUM, pravidelní návštěvníci pražského fashion weeku ji jistě zahlédli již v přehlídkách dalšího slovenského návrháře Mira Saba.

Ten o ní, své bývalé stážistce, hovoří taktéž jako o své múze. Full time diva (v překladu diva na plný úvazek), jak sama sebe Vanda Janda označuje, spolu s dalšími lokálními návrháři loni vytvořila limitovanou kolekci sukní a triček pro fastfoodový řetězec McDonald’s, který právě oslavoval padesát let svého populárního hamburgeru Big Mac.

Nakoupit rovnou z mola

Na MBPFW se taktéž představí návrhářka Zuzana Kubíčková, jež pro poslední týden módy proměnila své přehlídky v okázalé události. Kolekce, které se vyznačují slavnostními róbami z luxusních krajek a náročnými výšivkami, představila již v prostorách Rudolfina, ve věži hotelu International nebo v luxusním nočním klubu Boccaccio. Letos se též vyhne hlavnímu přehlídkovému prostoru, obchodnímu domu Kotva, a svou kolekci pro podzim a zimu 2019/2020 ukáže v pražském hotelu Four Seasons.

Ovšem namísto své okázalé – takzvané couture (v překladu krejčovina) – kolekce Kubíčková tentokrát ukáže svou podznačku Pop, kterou na trh uvedla teprve před rokem. Tvoří pod ní klasické nadčasové oděvy jako malé černé šaty nebo klasické halenky. V barokní budově luxusního hotelu, konkrétně v jeho prezidentském apartmá, představí v úterý dvacet pět konfekčních modelů. Den po prezentaci bude možné novinky zakoupit na čtyřech prodejních místech v Praze či je objednat prostřednictvím webu.

„Vzhledem k tomu, že se snažím, aby byla značka Pop co nejdostupnější, nebude představena formou klasické módní přehlídky,“ prozrazuje Kubíčková, která tentokrát nepropojí přehlídku s tanečním vystoupením. Podle ní je značka Pop konfekce, a proto je jednodušší ve srovnání s linií Couture, jež má charakter unikátních modelů pro jedinou zákaznici. „Minimalismus ale není můj styl – i když jsou jednotlivé modely méně zdobné a ne tak opulentní jako couture, setkáte se zde s krajkou nebo průsvitností. Střihy jsou ve své podstatě klasické, jednotlivé kusy se dají kombinovat mezi sebou a modely jsou převážně jednobarevné – v tomto možná onen minimalismus, nicméně kolekce je velmi ženská,“ řekla Zuzana Kubíčková.

Výměnný program designérů

V rámci výměnného programu Mercedes-Benz International Designer Exchange Program Kubíčková na začátku tohoto roku představila svou poslední couture kolekci v Madridu.

Právě odsud na oplátku přijíždí do Prahy španělská návrhářka Melania Freirová, jejíž přehlídka je naplánována na sobotní odpoledne. Ve svých kolekcích používá pestré vzory a siluety zahalené v drapériích. Kromě vedení své vlastní značky ovšem pracuje také jako oděvní designérka dámských kolekcí pro španělskou módní značku Zara, jež patří do mezinárodní oděvní společnosti Inditex.

Kromě začínajících designérů i zavedených jmen se na mole postaveném v obchodním domě Kotva představí též známé oděvní české a slovenské značky. Již po několikáté se představí pánská firma Blažek a slovenská Nehera, které se podařilo uspět i na pařížských týdnech módy. Po krátké pauze se na Mercedes-Benz Prague Fashion Week vrací značka Pietro Filipi, již před dvěma lety koupil mladý investor Michal Mička.

„S tím, jak firma dostává nový dech, se chceme opět více ukázat na veřejnosti a módním fajnšmekrům,“ vysvětlit Michal Mička LN svůj comeback. Na mole prý jeho návrháři představí kombinaci tradičních materiálů a klasických střihů v nezvyklé kombinaci s reflexními a hi-tech prvky. Třicet modelů navrhl designérský tým značky, který se skládá z návrhářů Marthy Bryxi, Moniky Drápalové, Filipa Hieke a Margaridy Dias Machadové.

„Snažíme se o jiný styling, než je u Pietro Filipi zvykem, chceme nabídnout jiný úhel pohledu,“ říkají návrháři o blížící se nedělní přehlídce. Sportovními prvky, variabilitou, použitím membrán, vodě a větru odolných materiálů se chce Pietro Filipi pravděpodobně přiblížit prezentaci pánské značky Blažek. Ta totiž díky dvorní návrhářce Janě Kuťkové a stylistovi Janu Králíčkovi již několikrát za sebou představila nečekané kombinace, mladistvější a odvážnější vzhled, než na jaký jsou její běžní zákazníci zvyklí.

Vuittonův stážista

Pražský fashion week ale nebude jen pro pozvané z řad celebrit nebo novinářů. Mladý návrhář Jan Černý v sobotu otevře prezentaci své kolekce široké veřejnosti. Právě tento student oděvu ze zlínské Univerzity Tomáše Bati je jedním z nejskloňovanějších jmen letošního programu.

Milovníky módy si podmanil moderním pojetím pánského šatníku. Mezi jeho slavné modely patří džínová bunda polakovaná zelenou barvou, dlouhý trenčkot v jemně růžové barvě nebo předělávka bot značky Prestige. Kultovní obuvi, která je dnes oblíbeným pracovním obutím, vyměnil tkaničky za gumové zdrhovadlo, doplnil ji o zářivě barevné detaily, ale slepence, které se na botě vytvoří při spojení podešve se svrškem, prestižce okatě ponechal.

Ať už Černý předvede na mole cokoli, návštěvníky už teď přitahuje jen fakt, že si jej letos do svého týmu stážistů vybral slavný designér Virgil Abloh. Jaro tak mladý český tvůrce stráví v pařížských ateliérech značky Louis Vuitton, kde Abloh – návrhář samouk, blízký přítel a spolupracovník muzikanta Kanyeho Westa, zakladatel populární značky Off-White – pracuje jako šéf designér pánských kolekcí pod logem LV.

Modely ostatních designérů bude možné si prohlédnout i rovnou zakoupit v rámci takzvaného Privé Lounge, který bude umístěn v již zmiňovaném hotelu Four Seasons. Kolekce bude možné si prohlédnout až do úterý.

Návrhář Jan Černý, nyní stážista u Louis Vuitton