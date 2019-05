Trump odložil rozhodnutí o clech na dovoz aut do USA o půl roku

Washington Americký prezident Donald Trump odložil rozhodnutí o zavedení dodatečných cel na dovoz aut a automobilových součástek do Spojených států až o šest měsíců. Oznámil to v pátek Bílý dům, který tak potvrdil dřívější informace médií. Americký prezident chce tímto odkladem zajistit více času pro obchodní rozhovory s Evropskou unií a Japonskem. Trump ale podle Bílého domu souhlasí s názorem, že dovoz aut a automobilových součástek může ohrožovat národní bezpečnost USA.

Trump měl do soboty rozhodnout o doporučení ministerstva obchodu ohledně ochrany amerického automobilového průmyslu před dovozem kvůli národní bezpečnosti. Teď ale nařídil, aby obchodní zmocněnec USA Robert Lighthizer pokračoval v jednáních a do 180 dnů předložil novou zprávu, uvedla agentura Reuters.



Trump v minulosti uvedl, že uvažuje o uvalení až 25procentního cla. Evropská komise (EK) opakovaně varovala, že by v takovém případě přikročila k odvetným opatřením. Komise také upozornila, že zavedení nových cel na dovoz aut a automobilových součástek do USA by poškodilo také americký automobilový průmysl.

Přední světové automobilky loni varovaly, že 25procentní clo by výrazně zvýšilo ceny automobilů v USA a mohlo by vést k zániku stovek tisíc pracovních míst. Německý hospodářský institut Ifo odhadl, že zavedení cla by v dlouhodobém výhledu mohlo snížit vývoz aut z Německa do USA o polovinu.