Uzavření fitness center může být pro některé z nich ‚za hranicí přežití‘. Komora odhaduje ztráty 285 milionů

PRAHA Ztráty fitness center za 14 dní uzavření mohou být 285 milionů korun, rezervy provozovatelé přitom vyčerpali už při první vlně epidemie. Po ní musela činnost ukončit zhruba desetina provozů. I bez zásadních restrikcí se většině fitness center po uvolnění proti předchozím letům výrazně snížila návštěvnost. Zástupci sektoru začínají jednat o cílené pomoci od státu. V tiskové zprávě to v pátek uvedla Česká komora fitness.

Fitness centra, posilovny nebo vnitřní bazény musely od pátku zůstat uzavřené. Nové opatření proti šíření koronaviru ve čtvrtek odpoledne vyhlásil ministr zdravotnictví Roman Prymula. „Očekávali jsme, že budeme mít čas se na další opatření připravit. Toto je další krutá rána fitness sektoru, který už od června počítá obrovské ztráty,“ řekla prezidenta České komory fitness Jana Havrdová. Mnoho provozovatelů se podle ní vyjádřilo, že současnou situaci už nezvládne, označilo ji „za hranicí přežití“.



Komora udělala po čtvrtečním vyhlášení restrikcí rychlý průzkum mezi svými členy. Zapojilo se do něj 250 provozovatelů fitness center, 191 osobních trenérů a instruktorů skupinových lekcí a 11 dodavatelů sportovního vybavení. Dotazovaní podle Havrdové odhadli své ztráty na 57 milionů korun. Při počtu 1250 fitness center na českém trhu každé při dvoutýdenním uzavření ztratí v průměru 228 000 korun.

Podpora bude potřeba

Na každý provoz i osobního trenéra jsou navázány další pracovní pozice. U 250 provozovatelů fitness center a 191 osobních trenérů je to 5035 pracovních míst. Nejvíce živnostníků. Proto by také 77 procent lidí z tohoto odvětví uvítalo znovuzavedení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Odpuštění plateb za sociální a zdravotní pojištění by byla vhodná pomoc podle 65 procent respondentů. Vhodnou podporou by byl i příspěvek na nájemné, zrušení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb či daňové prázdniny, ukázal dále průzkum.

„Nařízení respektujeme, ale takto rychlý krok vlády bude mít pro fitness sektor drtivé ekonomické dopady. Na základě vyčíslených škod začínáme jednat o cílené pomoci fitness sektoru s Hospodářskou komorou a Národní sportovní agenturou a pevně věříme, že nám vláda pomůže,“ uvedla Havrdová.

Hospodářská komora oznámila, že v pondělí na tiskové konferenci představí návrh pomoci pro odvětví, která vláda novými opatřeními zavřela nebo výrazně omezila jejich provoz.