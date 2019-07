Výrobci letadel v problémech. Boeing se pomalu vzpamatovává, Airbus musí na prevenci

PRAHA Amerického výrobce letecké techniky Boeing i jeho evropského úhlavního konkurenta Airbus čekají horké dny. Na vině jsou technické potíže u jejich vlajkových letounů. Americká firma Boeing zaplatí 4,9 miliard dolarů (zhruba 112 miliard korun) několika leteckým společnostem jako odškodnění za odstavení části jejich letového parku kvůli technickým problémům svého nejprodávanějšího modelu Boeing 737 MAX.

V pátek oznámila, že se položka velmi citelně promítne do jejího hospodaření v letošním druhém čtvrtletí. Mělo by jít o zásek do příjmů a zisku před zdaněním asi 5,6 miliardy dolarů (127 miliard korun). Výsledky za první půlrok má firma zveřejnit ve středu.

Agentura Reuters informovala, že akcie firmy na tuto zprávu reagovaly, na první pohled paradoxně, posílením o dvě procenta. Analytici agentury si to vykládají tak, že investoři byli příjemně překvapeni, protože v souvislosti se dvěma leteckými neštěstími, způsobenými technickou nedostatečností stroje, čekali daleko vyšší zásek do hospodaření firmy.

Boeing letos v důsledku dvou leteckých neštěstí modelu 737 MAX, která stála život přes tři stovky lidí, přišel o více než třetinu svého odbytu. V prvním pololetí prodal jen 239 letadel, což je o 37 procent meziročně méně. Objednávku zrušily třeba saúdské aerolinky, které podle médií přešly ke konkurenčnímu Airbusu.

I Airbus má problém s technikou

Ten naopak podle zdrojů Reuters v první půlce roku svoje prodeje zvýšil o 28 na 389 letadel. Airbus má ovšem technické problémy. Evropský úřad pro bezpečnost v letecké dopravě (EASA) upozornil, že letouny A321 mají za určitých podmínek tendenci nadměrně stoupat, což může omezit kontrolu nad strojem.

Nicméně problém není podle EASA ani zdaleka tak závažný jako u Boeingu, a postačí, když Airbus u modelové řady A321 vloží do manuálu upozornění, že se mají piloti vyvarovat určitých manévrů, aby se chyba řídícího systému neprojevila. Podle nařízení, které EASA vydala před třemi dny, musí být manuál aktualizován do srpna.

Airbus kromě toho řeší ještě jiné věci. Před pár dny společnost vydala prohlášení, v němž uvedla, že má přichystaný plán kontrol a případných oprav starších obřích letounů Airbus A380 kvůli potenciálním malým prasklinám, které se mohly objevit na zadních křídlech. Závada se podle agentur týká letadel vyrobených v letech 2004 až 2006, ty jsou součástí flotil například německé Lufthansy, Air France či Emirates.