Pohledávky vůči e-shopu Zoot dosáhly 688 milionů korun, věřitelů je kolem tří stovek

PRAHA Výše zjištěných pohledávek vůči internetovému obchodu s módou Zoot, který prochází reorganizací, k pátku dosahuje zhruba 668 milionů korun. Vyplývá to z prvního přezkumného jednání, jež se v pátek uskutečnilo u Městského soudu v Praze. Zvláštní insolvenční správce Zootu Lukáš Zrůst odhaduje, že se další, dílčí přezkumná jednání budou konat ještě několikrát. Pohledávky bude Zoot postupně hradit, řekl Zrůst po jednání soudu.

Věřitelů má internetový prodejce asi tři stovky a dluhy podle Zrůsta dosahují 761 milionů korun, v pátek soud přezkoumával pohledávky za 672 milionů. Protože některé nebyly na jednání správně přihlášeny, zařadil je soud na další přezkum. O reorganizačním plánu firmy se bude jednat zřejmě v první polovině září. V pátek se také poprvé na schůzi sešlo několik věřitelů a stanovilo věřitelský výbor.



Hlavním bodem schůze bylo schválení znaleckého posudku, podle něhož majetková podstata firmy činí zhruba 188 milionů korun. „Posudek také konstatoval, že v konkurzu by věřitelé dostali nula korun, to znamená, že sanace je pro ně výhodnější. Zoot tím pádem může mířit k dalšímu bodu, což je hlasování o reorganizačním plánu, jinými slovy hlasování o dohodě mezi dlužníkem a jeho věřiteli,“ uvedl Zrůst.

E-shop s módou Zoot loni nezvládl financování svého provozu, zadlužil se a dostal do potíží. Letos v lednu požádal insolvenční soud o ochranu před věřiteli. Reorganizaci povolil firmě Městský soud v Praze na začátku května. Společnost ji chce využít k očištění od dluhů. Reorganizační plán počítá s tím, že nezajištění věřitelé by měli získat deset procent ze svých pohledávek. Věřitelé z řad stávajících akcionářů a zakladatelů firmy nedostanou nic.

Firmu těší podpora zákazníků

Až začne platit reorganizační plán, vstoupí do firmy nový investor - investiční skupina Natland, největší věřitel Zootu. Ta zatím půjčuje dlužníkovi peníze. Své pohledávky pak kapitalizuje a výměnou získá kontrolní podíl. „U Zootu je pozoruhodné, že dokázal najít podporu věřitelů i investora, který je klíčový. Bez těch peněz by podnik nešel ozdravit. Nejpříjemnější zpráva, kterou jsme neočekávali, je podpora zákazníků,“ uvedl Zrůst. Podle něj se firma díky tomu dostává z těžké situace, přestože insolvence není jednoduchá.

Současný generální ředitel Zootu Lukáš Uhl v pátek řekl, že firma další dluhy nevytváří. Doufá, že insolvenci zvládne dokončit do konce letošního roku a požádá o ukončení. „Vsadil jsem na to veškerý svůj osobní majetek a zatím to vypadá, že se transformační plán daří naplňovat,“ řekl.

Šéf Zootu si myslí, že ke konci roku už by firma mohla být v zisku. „Což bude poprvé v životě Zootu,“ dodal. Odhaduje, tržby Zootu budou letos zhruba tři čtvrtě miliardy korun.

Dosud Zoot musel zavřít třetinu poboček, nyní jich je 25. Ke konci srpna otevře kamenný obchod na pražském Černém mostě, jenž bude sloužit jako výdejna i prodejna. Módní sortiment se podle Uhla měnit nebude.