Pražská zoo musela utratit lední medvědici Boru. ‚Byla klidná a milovala jídlo‘

PRAHA Pražská zoologická zahrada ve středu musela utratit samici ledního medvěda Boru, dožila se 33 let. V úterý prodělala zřejmě druhou mrtvici, po níž ochrnula na pravou část těla a i přes veškerou snahu veterinářů nebyla šance na zlepšení. Zahrada o tom informovala na svém facebookovém profilu. „Přišli jsme o jedno z našich ikonických zvířat - samici medvěda ledního Boru. Náš veterinář musel provést její eutanazii,“ uvedla zoo.

V přírodě se medvědice dožívají 26 let. Podle pracovníků zoo byly na Boře známky stáří patrné už dlouho, na začátku roku prodělala nejspíš mrtvici. Tehdy se ještě její stav podařilo stabilizovat a dostávala pravidelně léky. V úterý ale ochrnula na pravou stranu těla, nejspíš vlivem druhé mrtvice. „I přes další medikaci a veškerou potřebnou péči nebyla šance na zlepšení,“ dodala zoo.



Bora se narodila 20. listopadu 1986 ve Vídni, v Praze žila přes dvacet let. „S Borou jsem v zoo strávila 22 let a jsem za to velmi ráda. Byla to klidná medvědice, ale uměla si prosadit svou a milovala jídlo, pro které by udělala skoro cokoliv. To, že jsem se mohla podílet i na odchovu její dcery Berty, považuji za velké štěstí,“ poznamenala chovatelka Denisa Zběhlíková.



Medvědy lední chová pražská zoo od roku 1932 a zaznamenala několik významných chovatelských úspěchů. Chov medvědů ledních v zoologických zahradách je náročný, protože samice se často odmítají o mláďata starat nebo je usmrtí. Umělý odchov je obtížný vzhledem ke zvláštnímu složení medvědího mléka. Poprvé na světě se to podařilo právě v pražské zoo, a to v roce 1942.

Lední medvědi jsou umístěni v horní části zahrady. Obývají výběh s vodopádem a bazénem se stále chladnou vodu. Návštěvníci mohou přes sklo pozorovat, jak plavou a potápějí se.