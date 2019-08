Tající led ohrožuje déšť v Evropě. Srážek může být ještě méně, tvrdí experti

PRAHA V srpnu se v médiích objevila alarmující zpráva. Za jediný den roztálo v Grónsku až 12 miliard tun ledu. Teď dokonce vědci odhadli, že letošní horké počasí bude mít na konci roku neuvěřitelný výsledek: 440 miliard tun roztátého ledovce, možná i více.

Kdyby tání v Grónsku i nadále pokračovalo, bude to mít významný dopad na celou Evropu. „Pokud by k roztávání ledovců došlo v příliš velké míře, dovedu si představit, že by se sladká voda tlačila Atlantikem směrem na jih a začala by utlačovat Golfský proud,“ říká v rozhovoru pro LN klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Aleš Farda. To sice vypadá jako vzdálený problém, ve skutečnosti by ale vytlačený proud mohl ovlivnit srážky i nad Českem. A to v náš neprospěch. Srážek by mohlo být méně.

Golfský proud totiž přináší do středních šířek teplou a zároveň velmi slanou vodu z tropických oblastí. Pro nás je zásadní, aby se voda z výparu dostala nad Evropu a spadla ve formě srážek.

Jenže pokud bude v oceánu příliš studené vody z roztátého ledovce, pak se proud začne rozpadat. A nemusel by prý dorazit tak daleko, aby u nás voda spadla. To je přitom pro vyprahlou zem, kterou sužuje sucho, zásadní. „V posledních letech srážek trochu ubylo. Pokud by se naplnila tato hypotéza, přišli bychom o jejich další porci,“ dodává Farda.

I když bylo letošní léto poměrně bohaté na déšť, stav sucha v hlubší vrstvě země přetrvává. „Sucho se i nadále vyskytuje na téměř 29 procentech území Česka,“ zní aktuální zpráva vědeckého portálu Intersucho.

Potřebujeme sníh

Česku v úhrnu chybí podle odborníků zhruba rok srážek. Vyhlídky na příští dva měsíce jsou přitom spíš pesimistické. K doplnění by bylo potřeba víc sněhově bohatých zim. Ani v tomto případě ale nejsou vyhlídky příliš růžové.