Ztráty v řádech desítek až stovek milionů. Je to krutá rána, až za hranicí přežití, říkají provozovatelé bazénů

Praha Koronavirová opatření dopadla tvrdě téměř na všechna volnočasová zařízení. „Nevyplatí se nám na dva týdny vypustit vodu z bazénu. Denní náklady máme v řádech stovek tisíc,“ řekla serveru Lidovky.cz ředitelka Aquapalace Vládana Horáková.

Aquaparky, fitness centra nebo třeba sauny. To jsou provozovny, které musely počínaje včerejškem úplně zavřít. „Do včerejška jsme fungovali bez jakýchkoliv omezení, takže jsme teď v plné rychlosti narazili do zdi. Je to paradoxní situace, protože máme výhled jenom na čtrnáct dní, a to se dá velmi špatně plánovat. Nevyplatí se nám vypustit vodu, protože ji potom týden napouštíme a týden vyhříváme. Takže provoz udržujeme stejný, jako bychom měli otevřeno,“ řekla serveru Lidovky.cz Vladana Horáková, ředitelka Aquapalace Praha.

Denní náklady má přitom celé zařízení asi 600 tisíc korun a nelze je na čtrnáct dní snížit. Velký problém představují také restaurace. „Musíme logicky uzavřít i občerstvení, které je přímo u bazénů. Navíc jsme s tím nepočítali a teď řešíme, co s nakoupenými zásobami,“ dodala Horáková.

Podobný problém řeší také Aqualand Moravia v Pasohlávkách u Brna, který je největší na Moravě. A řeší ho odlišným způsobem. „Aktuálně jsou vypuštěny všechny bazény s výjimkou dvou největších. O tom, jestli proběhne i jejich vypuštění, rozhodneme v pondělí,“ řekl serveru Lidovky.cz Tomáš Svoboda, šéf tamního marketingu. Od prvního uzavření na jaře zaznamenal moravský aquapark ztráty v řádu desítek milionů korun.

Hranice přežití

Provozovatelům omezovaných zařízení nejvíc vadí rychlost, se jakou mají zavřít, a nedostatek informací. „Očekávali jsme, že budeme mít čas se na další opatření připravit. Toto je další krutá rána fitness sektoru, který už od června počítá obrovské ztráty,“ řekla prezidentka České komory fitness Jana Havrdová. Mnoho provozovatelů se podle ní vyjádřilo, že současnou situaci už nezvládne, označilo ji „za hranicí přežití“.

Podle České komory fitness provozovatelé odhadují ztráty fitness sektoru při dvoutýdenním lockdownu na 285 milionů korun. Zástupci sektoru začínají jednat o cílené pomoci od státu. Na každý provoz i osobního trenéra jsou navázány další pracovní pozice. U 250 provozovatelů fitness center a 191 osobních trenérů je to 5035 pracovních míst. Nejvíce živnostníků. Proto by také 77 procent lidí z tohoto odvětví uvítalo znovuzavedení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

„Opravdu děsivá situace“

Uzavření se nevyhnulo také síti saunových světů Saunia, která bude za 14 dní nuceného uzavření na tržbách tratit zhruba deset milionů korun. Při první vlně epidemie na jaře, kdy končila hlavní sezona, činily ztráty v tržbách přibližně 50 milionů korun.

„Takovéto omezení ze dne na den je opravdu děsivé a celá situace je naprosto nepřehledná. Navíc se o volnočasových aktivitách mluví jako o něčem, co je bezvýznamné a lze jednoduše omezit. Je ale důležité si uvědomit, že za každou takovou aktivitou stojí někdo, koho se ta opatření výrazně dotknou,“ uvedl provozní sítě Jaroslav Zonyga.

Jarní ztráty z tržeb nebyly podle Zonygy nijak kompenzovány. „Náhrada za nájmy byla zhruba čtvrtina z nákladů a u mezd byla kompenzace asi z 60 procent,“ uvedl. Ani nyní nemá informace o možných náhradách. Prymula ve čtvrtek s vyhlášením opatření uvedl, že je třeba, aby tu kompenzace pro omezená odvětví byly.