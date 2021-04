Havlíček: Možné zapojení Ruska do výbuchu ve Vrběticích může ovlivnit tendr na Dukovany

Praha Pokud se potvrdí zapojení Ruska do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, bude to mít vliv i na účast ruského Rosatomu v tendru na stavbu jaderného bloku v Dukovanech, řekl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Přesné důsledky neupřesnil, informace bezpečnostních složek však podle něj budou součástí rozhodování o pozvání jednotlivých uchazečů do tendru. Před zařazením ruských a čínských firem do dukovanského tendru už v minulosti varovaly bezpečnostní složky.