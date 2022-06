LEAGLEONE: Pád a likvidace Sberbank

Kolaps banky

Dne 26. 2. 2022 oznámila Sberbank CZ, že díky zhoršující se situaci byla nucena své pobočky z bezpečnostních důvodů uzavřít. ČNB následně zahájila správní řízení o odnětí bankovní licence. Následně započala výplata vkladů z prostředků Garančního systému finančního trhu. Nakonec ČNB odebrala Sberbank CZ bankovní licenci a soud rozhodl o likvidaci a jmenování likvidátorky.

Likvidace

Účelem likvidace je vypořádání majetku banky (likvidační podstata), vyrovnání dluhů věřitelů a naložení s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (likvidační zůstatek). Likvidátorka už stanovila lhůtu pro přihlášení pohledávek do likvidace nejpozději do 9. 9. 2022. Pro podobu přihlášky do likvidace není stanoven žádný vzor.

