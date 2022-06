LEAGLEONE: Jsou média mocnější než právo?

„Já myslím, že na média i na právo je potřeba nahlížet jako na prostředek moci. Když se podíváme na to rozložení moci, tak už odedávna jsou média označovány jako čtvrtá moc nebo čtvrtá velmoc, tak zcela jistě významnou moc ve společnosti hrají a ta moc je čím dál tím větší a větší,“ říká Rozehnal.

A dodává: „Moc médií spočívá v tom, že vtiskává obyvatelům nikoli to, co by si měli myslet, ale vtiskává jim to, o čem by měli přemýšlet. Ona jim říká, co je důležité ve společnosti a co je méně důležité. A potom samozřejmě to, co je více důležité z hlediska médií se stává i více důležitým z hlediska občanů a stává se z toho i politická agenda pro politiku, ale i následně právo. Takže média nám určují to, o čem bychom měli přemýšlet, my tomu dáváme větší váhu, větší význam.“

