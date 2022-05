LEAGLEONE: Kdy uvidí klienti Sberbank své peníze

Mapujeme současnou situaci Sberbank. Pozvání do pražského studia Na Děkance přijali Lukáš Mikeska, ředitel úseku restrukturalizací Ernst & Young, a elitní advokát Michal Žižlavský, zakládající partner AS ZIZLAVSKY, jedné z mála společností, která má zvláštní povolení Ministerstva spravedlnosti, potřebné k řešení úpadku bank, finančních institucí a korporací.

Lukáš Mikeska v rozhovoru popisuje, co se ve Sberbank asi právě teď děje: „V tuto chvíli se v bance hromadí hotovost. Likvidátorka bude mít na účtech možná miliardy korun,“ říká a pokračuje „které samozřejmě nebudou ani zdaleka stačit na uspokojení věřitelů.“

Očekávání věřitelů mírní také Michal Žižlavský: „Tvrdit, že hodnotu aktiv Sberbank neovlivní ztráta bankovní licence, je asi stejně logické, jako tvrdit, že na hodnotu auta nemá vliv to, že s ním narazíte do zdi. Odnětí bankovní licence je zkrátka zásadní,“ pokračuje advokát, „Sberbank teď nemůže jen čekat na postupné splácení hypotečních a jiných úvěrů, které poskytla. Tato její aktiva musí někdo zpeněžit, a musí také proběhnout formální proces přezkoumání pohledávek věřitelů. Teprve až se to stane, a podle toho, jak rychle a dobře se to podaří, uvidíme, kdy a kolik peněz kdo dostane.“

