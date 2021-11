legalTV.cz: Co dělat, když se chce zaměstnanec nechat očkovat proti covidu?

Může zaměstnavatel motivovat své zaměstnance k očkování? Na co má zaměstnanec nárok, když se jde očkovat? To vše vám prozradí advokát Radek Matouš.



„V takové situaci má zaměstnanec vlastně podobná práva a povinnosti podle zákoníku práce jako v případě, pokud odchází na ošetření nebo vyšetření k lékaři. To znamená, zásadně má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, pokud zvolí nějaké očkovací centrum v blízkosti a v případě, pokud by se rozhodl pro nějaké očkovací centrum například v jiném městě, má nárok opět na pracovní volno, ale náhradu mzdy pouze v tom rozsahu, jako kdyby si zvolil očkovací centrum ve svém městě nebo v nějaké přiměřené vzdálenosti,“ říká advokát Radek Matouš.

Dále dodává: „Současně ale je potřeba zdůraznit, že i při této překážce v práci, stejně tak jako při návštěvě lékaře zásadně platí, že zaměstnanec by měl tyto návštěvy absolvovat mimo pracovní dobu, pokud je to možné, měl by zaměstnavatele předem informovat, respektive požádat o poskytnutí pracovního volna a konečně by měl prokázat očkování, důvod své nepřítomnosti, následně.“

