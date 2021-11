legalTV.cz: Co dělat, když potřebujete ve firmě vyšetřit podezření o protizákonném jednání?

„Whistleblowing je jeden z typických zdrojů, které spouští interní vyšetřování v rámci společností. Na západ od našich hranic je to věc, která už se řeší po mnoho dekád, je to tedy česky řečeno oznámení nebo oznamovatel v rámci společnosti, většinou zaměstnanec, který upozorní, že jiný zaměstnanec nebo management společnosti se dopouští něčeho, co je protizákonné, nebo může být protizákonné. V rámci Evropské unie existuje nová legislativa, která ukládá státům implementovat pravidla pro ochranu těchto oznamovatelů. V České republice zákon dosud není přijat, pokud mé informace jsou správné, nová poslanecká sněmovna jej bude projednávat od začátku. To téma je podstatné, je to jeden z hlavních stimulů pro spuštění interních vyšetřování v rámci společnosti,” říká advokát Vladimír Polách.



A dodává: „Podezření může vzejít i z typického zdroje, tedy ze strany Policie České republiky, kdy se dostaví ať už v těch extrémních případech v rámci domovních prohlídek nebo prohlídek takzvaných jiných prostor.“



