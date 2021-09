legalTV.cz: Odměna advokáta v insolvenčním řízení

Zákon říká, že odměna advokáta může být smluvní, pevná nebo limitovaná.



“V insolvenční praxi převažuje smluvní odměna v podobě dohodnuté hodinové sazby. Tam, kde jde o hodně, se k ní někdy přidává motivační výsledkový bonus. Používá se také “cap”, což je omezení horního limitu částky pro ty fáze insolvenčního řízení, kde se dá odhadnout objem práce,” říká advokát Michal Žižlavský.

A dodává: “Při výběru právní kanceláře a konkrétního advokáta je dobré zvážit nejen to, kolik platíte, ale také za co to platíte. Hlavní nákladovou položkou právnických firem jsou mzdy, nebo přesněji odměny advokátů. Je důležité, kdo konkrétně pro klienta pracuje, tedy jaké je složení týmu, který kancelář na věc nasadí. A samozřejmě také to, na koho bude znít plná moc. Jde o procesní zastoupení a pro celé řízení můžete mít jen jednoho zvoleného advokáta.”

Celé video sledujte zde.