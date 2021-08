legalTV.cz: Péče řádného hospodáře během insolvence

„Insolvenční právní rámec je jiný než rámec běžného podnikání. Má svá přísná pravidla a jednatelé a členové představenstev musí jednat v jejich mezích a informovaně. Praxe rozlišuje tři stupně informovanosti, které podrobně znázorňuje info grafika ve videu. Důležité je ale jedno: Statutární zástupci, podobně jako lékaři, musejí jednat za všech okolností lege artis,“ uvedl Žižlavský.



A dodává: „To v sobě zahrnuje znalost mezí vlastní odbornosti. Představte si, že by rodinný lékař operoval pacientovi srdce na pohovce v ordinaci. To samozřejmě není možné. Není kardiochirurg a nemá na to zázemí. Musí odeslat pacienta na příslušnou chirurgickou kliniku v nemocnici. Když to neudělá, a pacient zemře, stráví zbytek života za mřížemi. Podobně jsou na tom statutární zástupci firem. Jednatelé a členové představenstev nemohou sami rozhodovat a jednat ve věcech, kterým nerozumí. Ohrozili by tím “život” nebo kondici firmy, kterou spravují. Porušili by povinnosti při správě cizího majetku. Mohli by se dokonce dopustit trestného činu. Jakkoli od nich zákon očekává jen informovanost poučených laiků, tam, kde vidí, že to nestačí, musejí posunout řešení problému na vyšší stupeň informovanosti. Musejí si zkrátka opatřit informace od odborníků nebo expertů.”

Celé video najdete zde.