legalTV.cz: V Aegis Law chceme hledat pro klienty řešení, ne problémy

„Z mého pohledu na trhu existuje celá řada advokátních kanceláří, které poskytují perfektní služby, kolegové jsou skvělí pracovníci a dokážou klientům nabídnout perfektní službu. My bychom se chtěli zařadit mezi ně. Chceme dělat tu práci dobře, na velmi dobré kvalitě. Uvědomujeme si, že je to práce o lidech a je to práce jak s lidmi jako s našimi klienty, tak práce s lidmi jako s našimi spolupracovníky,“ říká advokát Jan Krampera.

Ještě dodává: „Jsme kancelář, která v tuto chvíli má tým kolem deseti advokátů. Chceme dál růst a chceme našim klientům poskytovat služby komplexní, to znamená jak nemovitosti, tak pracovní právo, M&A transakce a litigace. Určitě se nechceme zaměřovat jenom na jednu oblast práva.“

