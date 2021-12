legalTV.cz: Počet insolvencí v Česku vzroste v roce 2023

Jarmila Veselá spolu s dalšími autory nedávno vydala knihu s názvem „Insolvence 2008–2020“. Jak se dívá na plošné zkrácení oddlužení z pěti na tři roky? Potřebujeme celý nový zákon o preventivní restrukturalizaci nebo je lepší z důvodu kontinuity novela insolvenčního zákona? To a mnohem více vám prozradí host pořadu Kdo je kdo, Jamila Veselá.

„My sledujeme odhady už několik let a musíme zcela na rovinu říct, že vývoj v České republice bude pomalejší než ve světě. To, co si o nás myslí zahraniční analytici, to se v zásadě nikdy nestalo, máme vývoj pomalejší a myslím si, že i v příštím roce těch insolvencí bude méně než v roce letošním,“ říká doktorka Jarmila Veselá.

Ještě dodává: „Nárůst insolvencí, který vznikne z ekonomického stavu České republiky očekáváme později. My si myslíme, že by to mohl být tak rok 2023, 2024. Odvozujeme to ze zkušenosti s minulou finanční krizí, kdy top počtů spotřebitelských insolvencí i firemních insolvencí byl v roce 2013, 2014.“

